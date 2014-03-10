В 2001 году в Ираке два военных летчика – Бутч Мастерз и Томас Крейг – получают внезапный приказ атаковать заброшенный завод.
Приказ оказывается поддельным. На заводе гибнет группа американских экспертов. В результате, с завода был похищен секретный боеприпас под кодовым названием «Rainmaker», способный поражать нефтяные месторождения, разлагая находящуюся в них нефть на непригодные к использованию составляющие. Летчиков с позором выгоняют из ВМС.
Спустя 7 лет Крейг руководит частной летной школой при «TOP GUN». Мастерз же перебивается случайными заработками и продолжает искать доказательства своей невиновности.
В то же время, курдская террористическая организация планирует захват части северного Ирака применив “Rainmaker”. База террористов расположена на севере Ирана, и недосягаемы для военных США.Мастерзу, как отставнику, предлагают шанс вернуть свое доброе имя, собрав команду и проведя секретную «операцию, которой нет»…
Обреченный на гибель, преданный друзьями, Мастерз со своей группой находит поддержку в далекой Сирии в лице «Русских Витязей».
В финальный бой русские и американцы идут плечом к плечу, и у террористов не остается шансов…Героизм, любовь, дружба и предательство на скорости в 1000 километров в час…!
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