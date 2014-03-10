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Постер фильма Красное небо
4.9
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4.9

Красное небо

, 2009
Red Sky / Kerosene Cowboys
Россия, США / боевик, приключения, триллер / 18+
Постер фильма Красное небо
4.9

О фильме

В 2001 году в Ираке два военных летчика – Бутч Мастерз и Томас Крейг – получают внезапный приказ атаковать заброшенный завод.

Приказ оказывается поддельным. На заводе гибнет группа американских экспертов. В результате, с завода был похищен секретный боеприпас под кодовым названием «Rainmaker», способный поражать нефтяные месторождения, разлагая находящуюся в них нефть на непригодные к использованию составляющие. Летчиков с позором выгоняют из ВМС.

Спустя 7 лет Крейг руководит частной летной школой при «TOP GUN». Мастерз же перебивается случайными заработками и продолжает искать доказательства своей невиновности.

В то же время, курдская террористическая организация планирует захват части северного Ирака применив “Rainmaker”. База террористов расположена на севере Ирана, и недосягаемы для военных США.Мастерзу, как отставнику, предлагают шанс вернуть свое доброе имя, собрав команду и проведя секретную «операцию, которой нет»…

Обреченный на гибель, преданный друзьями, Мастерз со своей группой находит поддержку в далекой Сирии в лице «Русских Витязей».
В финальный бой русские и американцы идут плечом к плечу, и у террористов не остается шансов…Героизм, любовь, дружба и предательство на скорости в 1000 километров в час…!

В ролях

Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Butch 'Cobra' Masters
Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук
Karen Brooks
Шейн Уэст
Шейн Уэст
Tom 'Rodeo' Craig
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Марио Ван Пиблз
Марио Ван Пиблз
Jason Cutter
Джейсон Грей-Стенфорд
Джейсон Грей-Стенфорд
Arliss 'Skids' Skidmore
Мария Гузеева
Сергей Мурзин
Сергей Мурзин
Владимир Турчинский
Владимир Турчинский
Джейкоб Варгас
Джейкоб Варгас
Jorge 'P-Dawg' Vasquez
Трой Гэрити
Трой Гэрити
Luke 'Cajun' Babbineaux
Кайл Т. Хеффнер
Davis
Режиссер Марио Ван Пиблз
Сценарист Adam Prince, Randy Arrington, Марио Ван Пиблз, Dave Riggs
Композитор Тимоти Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 19 июля 2014
Премьера в мире 10 марта 2014
Дата выхода
10 марта 2014 Россия 12+
1 июня 2015 Великобритания
20 марта 2014 Германия
10 марта 2014 Казахстан
13 марта 2014 Кувейт
12 марта 2014 США
10 марта 2014 Украина
9 апреля 2014 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $7 289
Производство Aldamisa Entertainment, Invest Capital Film Group, Live Screen Pictures
Другие названия
Red Sky, Ases de Honra, Bầu Trời Rực Lửa, Cer roşu, Céu em Chamas, Czerwone niebo, En cielo peligroso, Kerosene Cowboys, Kerozin cowboyok, Reddo sukai, Κόκκινος ουρανός, Красное небо, レッド・スカイ, 殲滅天際線, Cielo Rojo

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 13 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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