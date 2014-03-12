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8.2
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Вырвись за пределы мира
8.2
Вырвись за пределы мира
, 2014
Leave The World Behind
Великобритания / мюзикл / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
8.2
О фильме
Фильм-концерт группы Swedish House Mafia о туре 2012-2013 года.
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В ролях
Себастьян Ингроссо
Self
Стив Анжелло
Self
Axwell
Nikhil Chinappa
Self
Axel Hedfors
Self
Режиссер
Кристиан Ларсон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
12 марта 2014
Дата выхода
13 марта 2014
Россия
16+
12 марта 2014
Великобритания
13 марта 2014
Казахстан
12 марта 2014
США
13 марта 2014
Украина
Бюджет
450 000 GBP
Производство
Ridley Scott Associates
Другие названия
Leave the World Behind, Вырвись за пределы мира, Swedish House Mafia: Leave the World Behind
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Рейтинг фильма
8.2
Оцените
15
голосов
7.7
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Кадры из фильма
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