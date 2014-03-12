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Постер фильма Вырвись за пределы мира
8.2
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8.2

Вырвись за пределы мира

, 2014
Leave The World Behind
Великобритания / мюзикл / 18+
Постер фильма Вырвись за пределы мира
8.2

О фильме

Фильм-концерт группы Swedish House Mafia о туре 2012-2013 года.

В ролях

Себастьян Ингроссо
Self
Стив Анжелло
Self
Axwell
Nikhil Chinappa
Self
Axel Hedfors
Self
Режиссер Кристиан Ларсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 12 марта 2014
Дата выхода
13 марта 2014 Россия 16+
12 марта 2014 Великобритания
13 марта 2014 Казахстан
12 марта 2014 США
13 марта 2014 Украина
Бюджет 450 000 GBP
Производство Ridley Scott Associates
Другие названия
Leave the World Behind, Вырвись за пределы мира, Swedish House Mafia: Leave the World Behind

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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