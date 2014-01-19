Самый опасный человек, 2014

Исса Карпов, чеченский юноша, переезжает в Гамбург, планируя получить наследство и начать новую жизнь. В незнакомой стране ему сложно, и он знакомится с Лейлой, доброжелательной женщиной, живущей со взрослым сыном. Новые знакомые дают Иссе крышу над головой и верят, что его душа чиста. Тем временем органы начинают слежку за молодым человеком, планируя уличить его в террористической деятельности и экстремизме. Однажды главный герой встречает Аннабель, очаровательную девушку-адвоката, защищающую права людей. Она соглашается помочь ему.