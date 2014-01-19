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Самый опасный человек Самый опасный человек
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A Most Wanted Man

Самый опасный человек, 2014

2014 / Великобритания / США / Германия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Исса Карпов, чеченский юноша, переезжает в Гамбург, планируя получить наследство и начать новую жизнь. В незнакомой стране ему сложно, и он знакомится с Лейлой, доброжелательной женщиной, живущей со взрослым сыном. Новые знакомые дают Иссе крышу над головой и верят, что его душа чиста. Тем временем органы начинают слежку за молодым человеком, планируя уличить его в террористической деятельности и экстремизме. Однажды главный герой встречает Аннабель, очаровательную девушку-адвоката, защищающую права людей. Она соглашается помочь ему.

  • Триллер является совместным проектом трех стран – Америки, Великобритании и Германии.
  • Киноленты снята по мотивам основанного на реальных событиях романа Джона ле Каре, повествующего о биографии Мурата Курназа.
  • Для Филиппа Сеймура Хоффмана роль в этом фильме была одной из лучших в карьере, но, увы, последней.
  • Режиссер киноленты, Антон Корбейн, назвал Хоффмана лучшим актером, с которым ему доводилось работать. Персонаж Бахманна целиком подходил Сеймуру, отражая его глубинную сущность, особенно в последний период жизни.
  • Стивен Корнуэлл, продюсер фильма, делает акцент на том, что в сюжете нет антагониста.

Каждая война начинается со страха. Каждое предательство начинается с доверия. Глава секретного подразделения разведки получает задание найти опасного международного беглеца Ису Карпова, которого из симпатии укрывает его адвокат Аннабель. Когда в погоню вступают разведки других стран, начинается большая шпионская игра, в которой любой может оказаться наживкой или акулой. А национальная безопасность нередко зависит от простых человеческих чувств.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 сентября 2014
Премьера в мире 19 января 2014
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Антон Корбейн
Антон Корбейн
В ролях
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Робин Райт
Робин Райт
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Все актеры и съемочная группа
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Самый опасный человек
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 16 февраля 2016, 02:24
В духе шпионских триллеров от Ле Каре, с одним лишь негативным моментом. Сюжет слишком современен, он не получился на злобу дня, даже глупо как то… Читать дальше…
khaos11 4 февраля 2016, 21:02
Очень неплохой, не побоюсь этого слова, образчик жанра Этакий противовес оголтелому Бонду. Сначала, правда, все очень уныло развивается, но немного… Читать дальше…
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