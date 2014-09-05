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Постер фильма Хорошее убийство
6.4
Хорошее убийство - Трейлер 1
Киноафиша Фильмы Хорошее убийство
6.4

Хорошее убийство

, 2015
Good Kill
США / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Хорошее убийство
6.4
Хорошее убийство - Трейлер 1
Хорошее убийство  Трейлер 1

О фильме

Действие фильма развернется вокруг летчика, управляющего беспилотным истребителем из Лос-Анджелеса. Каждый день он атакует талибов на другом конце земного шара, а по вечерам отправляется домой, где его ждут скандалы с женой и детьми. Устав от такой жизни, главный герой начинает сомневаться в правильности своей миссии. Ведь сколько бы террористов он не убил, им на смену приходят новые.

В ролях

Итан Хоук
Итан Хоук
Major Thomas Egan
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс
Молли Иган
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Airman Vera Suarez
Джейк Эйбел
Джейк Эйбел
M.I.C. Joseph Zimmer
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Lt. Colonel Jack Johns
Стэффорд Дуглас
Billy
Альма Сиснерос
Альма Сиснерос
Fatima El Bahraouy
The Woman
El Khttabi Abdelouahab
The Boy
Ryan Montano
Airman Roy Carlos
Дилан Кенин
Дилан Кенин
Capt. Ed Christie
Режиссер Эндрю Никкол
Сценарист Эндрю Никкол
Композитор Кристоф Бек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 26 сентября 2014
Премьера в мире 5 сентября 2014
Дата выхода
5 сентября 2014 Россия 16+
28 июля 2015 Австралия
9 апреля 2015 Великобритания
9 июня 2015 Германия
25 февраля 2016 Италия
5 сентября 2014 Казахстан
28 мая 2015 Нидерланды
15 мая 2015 США
5 сентября 2014 Украина
22 апреля 2015 Франция
25 февраля 2016 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $1 474 471
Производство Voltage Pictures, Sobini Films, Dune Films
Другие названия
Good Kill, Máxima precisión, Morte Limpa, Arctalan ellenség, Dobre zabijanie, Drones, Drones: Θάνατος από ψηλά, Good Kill - Máxima Precisão, Good Kill - Tod aus der Luft, Khisoul memoukad, Operación letal, Surm ülevalt, Švarus sunaikinimas, Ţintă Eliminată, Tocno u metu, Trò Choi Giêt Nguoi, Zabití, Zor Hedef, Добра кауза, Добро убийство, Хороше вбивство, Хорошее убийство, ドローン・オブ・ウォー, 巡弋狙擊手

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Хорошее убийство - Трейлер 1
Хорошее убийство Трейлер 1
Хорошее убийство - Трейлер 2
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саундтрек фильма Хорошее убийство

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