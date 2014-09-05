Действие фильма развернется вокруг летчика, управляющего беспилотным истребителем из Лос-Анджелеса. Каждый день он атакует талибов на другом конце земного шара, а по вечерам отправляется домой, где его ждут скандалы с женой и детьми. Устав от такой жизни, главный герой начинает сомневаться в правильности своей миссии. Ведь сколько бы террористов он не убил, им на смену приходят новые.
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