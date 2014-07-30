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Guardians of the Galaxy

Стражи Галактики, 2014

2014 / США
8.1 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1988 году юный Питер Квилл был похищен инопланетянами после смерти матери. Мальчика взял под свою опеку и воспитал лидер космических разбойников Йонду Удонта.

В наши дни повзрослевший Питер продолжает пиратское дело своего приемного отца и под псевдонимом Звездный Лорд бороздит межгалактические просторы на своем корабле “Милано”. Компанию герою-одиночке составляют только его винтажный плеер и поп-музыка из детства.

В ходе одной из вылазок в руки Квилла попадает загадочный артефакт – Сфера, за которой охотится фанатичный Ронан Обвинитель. Ронан посылает в погоню за Звездным Лордом своего агента-киллера Гамору, которая находит Квилла на планете Ксандар. В потасовку между Квиллом и Гаморой вмешиваются Ракета и Грут – говорящий разумный енот и инопланетное дерево-гуманоид. Оказавшись пойманными, в тюрьме герои знакомятся с Драксом Разрушителем. Вместе они готовят план побега и мести Ронану для того, чтобы спасти – ни много, ни мало – целую Вселенную.

Режиссер Джеймс Ганн отметил, что при создании этого фильма источником вдохновения для него был «Железный человек».

Первый проект Marvel не о Мстителях, разработанный Disney.

Вин Дизель, который озвучил Грута и в фильме произносит только одну фразу, решил записать ее на сразу нескольких языках для озвучки картины в разных странах – на английском, французском, немецком, китайском, испанском, португальском и русском. В одном из интервью он признался, что в детстве, будучи актером, он боялся, что его могут взять только на роль дерева. “Пришло посмотреть своему страху в глаза”, – пошутил артист.

Изначально Джеймс Ганн не хотел смотреть пробы Криса Пратта, но в итоге режиссера убедил его ассистент. Позже Ганн заявил, что принял решение о выборе Пратта на главную роль в первую же минуту прослушивания. Джеймса не смутило отсутствие у актера спортивной физической формы, и он даже пошутил, что добавить кубики пресса Пратту позже с помощью спецэффектов. Тем не менее, Крис попросил дать ему 6 месяцев на подготовку, в течение которых сбросил более 25 кг.

В интервью с ведущим Говардом Стерном Брэдли Купер признался, что за озвучку енота Ракеты получил более высокий гонорар, чем за работу в картинах “Мой парень – псих” (2012) и “Мальчишник в Вегасе” (2009).

В процессе работы над ролью Звездного Лорда Крис Пратт вдохновлялся образами Хана Соло из “Звездных войн” и Марти Макфлая из “Назад в будущее”.

В комиксах герой Дейва Батисты Дракс Разрушитель – существо зеленого цвета. В фильме Дракса сделали серым, чтобы он не ассоциировался с еще одним зеленым силачом Marvel – Халком.

Джош Бролин был последним утвержденным участником актерского состава “Стражей Галактики”. Актер рассказывал, что для исполнения роли Таноса многие черты позаимствовал у полковника Уолтера Курца – персонажа Марлона Брандо из фильма “Апокалипсис сегодня” Фрэнсиса Форда Копполы (1979).

В визуальном плане многие элементы планеты Ксандар напоминают зрителю о современном Лондоне; среди них – Мост Миллениум, небоскребы the Shard (“Осколок”) и “Башня Мэри-Экс, 30”.

Джеймс Ганн неоднократно утверждал, что енот Ракета был весомой, если не главной, причиной его согласия на режиссирование “Стражей Галактики”.

Ганн называет свой фильм “космической оперой” – во многом из-за акцента на саундтреке, который состоит из поп-хитов 1970-х годов и играет огромную роль в сюжете. В одном из интервью режиссер сказал, что если “Мстители” – это “Битлз” в мире кинематографа, то “Стражи Галактики” – это “Роллинг Стоунз”.

В комиксах Питер “Звездный Лорд” Квилл часто выступал как романтический интерес героини Китти Прайд из “Людей X”.

Джеймс Ганн рассматривал на роли Питера Квилла и Ракеты актеров из каста комедийного сериала “В Филадельфии всегда солнечно” – Гленна Хоуэртона (Деннис) и Дэнни ДеВито (Фрэнк) соответственно.

 

Когда в руки Питера попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, Квилл оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный способ справиться с надвигающейся угрозой – объединиться с командой непохожих друг на друга героев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, и теперь он пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.

8.1 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2014
Премьера в России 31 июля 2014
Премьера в мире 30 июля 2014
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джеймс Ганн
Джеймс Ганн
В ролях
Зои Салдана
Зои Салдана
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Крис Пратт
Крис Пратт
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Ли Пейс
Ли Пейс
Все актеры и съемочная группа
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Джеймс Ганн, ученик гуру американского трэша Ллойда Кауфмана, начинал сценарную практику с кауфмановского «Тромео и Джульетты», а полнометражную режиссерскую – с хоррора «Слизняк», содержание и художественная форма которого полностью исчерпывались названием. Еще каких-то пять-шесть лет назад Ганн в поте лица трудился над телесериалом PG Porn, создав такие вдохновляющие новеллы, как Squeal Happy Whores и Genital Hospital. Из генитального госпиталя ему и открылся…
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fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
Ответ на сообщение SwordfishV от 03/08/2014 - 22:12:47
Больше всех понравился Грут.
мне тоже! Чудо-дерево.
Здоровяка тауированного тоже неплохо… Читать дальше…
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