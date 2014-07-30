Стражи Галактики, 2014

Режиссер Джеймс Ганн отметил, что при создании этого фильма источником вдохновения для него был «Железный человек».

Первый проект Marvel не о Мстителях, разработанный Disney.

Вин Дизель, который озвучил Грута и в фильме произносит только одну фразу, решил записать ее на сразу нескольких языках для озвучки картины в разных странах – на английском, французском, немецком, китайском, испанском, португальском и русском. В одном из интервью он признался, что в детстве, будучи актером, он боялся, что его могут взять только на роль дерева. “Пришло посмотреть своему страху в глаза”, – пошутил артист.

Изначально Джеймс Ганн не хотел смотреть пробы Криса Пратта, но в итоге режиссера убедил его ассистент. Позже Ганн заявил, что принял решение о выборе Пратта на главную роль в первую же минуту прослушивания. Джеймса не смутило отсутствие у актера спортивной физической формы, и он даже пошутил, что добавить кубики пресса Пратту позже с помощью спецэффектов. Тем не менее, Крис попросил дать ему 6 месяцев на подготовку, в течение которых сбросил более 25 кг.

В интервью с ведущим Говардом Стерном Брэдли Купер признался, что за озвучку енота Ракеты получил более высокий гонорар, чем за работу в картинах “Мой парень – псих” (2012) и “Мальчишник в Вегасе” (2009).

В процессе работы над ролью Звездного Лорда Крис Пратт вдохновлялся образами Хана Соло из “Звездных войн” и Марти Макфлая из “Назад в будущее”.

В комиксах герой Дейва Батисты Дракс Разрушитель – существо зеленого цвета. В фильме Дракса сделали серым, чтобы он не ассоциировался с еще одним зеленым силачом Marvel – Халком.

Джош Бролин был последним утвержденным участником актерского состава “Стражей Галактики”. Актер рассказывал, что для исполнения роли Таноса многие черты позаимствовал у полковника Уолтера Курца – персонажа Марлона Брандо из фильма “Апокалипсис сегодня” Фрэнсиса Форда Копполы (1979).

В визуальном плане многие элементы планеты Ксандар напоминают зрителю о современном Лондоне; среди них – Мост Миллениум, небоскребы the Shard (“Осколок”) и “Башня Мэри-Экс, 30”.

Джеймс Ганн неоднократно утверждал, что енот Ракета был весомой, если не главной, причиной его согласия на режиссирование “Стражей Галактики”.

Ганн называет свой фильм “космической оперой” – во многом из-за акцента на саундтреке, который состоит из поп-хитов 1970-х годов и играет огромную роль в сюжете. В одном из интервью режиссер сказал, что если “Мстители” – это “Битлз” в мире кинематографа, то “Стражи Галактики” – это “Роллинг Стоунз”.

В комиксах Питер “Звездный Лорд” Квилл часто выступал как романтический интерес героини Китти Прайд из “Людей X”.

Джеймс Ганн рассматривал на роли Питера Квилла и Ракеты актеров из каста комедийного сериала “В Филадельфии всегда солнечно” – Гленна Хоуэртона (Деннис) и Дэнни ДеВито (Фрэнк) соответственно.