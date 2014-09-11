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История дельфина 2 История дельфина 2
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Dolphin Tale 2

История дельфина 2, 2014

2014 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий первого фильмо прошло несколько лет. Дельфиниха Панама, ставшая для Уинтер приемной матерью, скончалась от старости. Уинтер впадает в депрессию, отказывается принимать пищу, надевать протез хвоста и даже проявляет агрессию к сотрудникам госпиталя. По законам США Уинтер не должна жить без компаньона, поэтому у команды есть лишь месяц, чтобы найти ей нового друга, иначе дельфина перевезут в другой аквариум. 

  • Руфуса играли два пеликана, Рикки и Люси, которые жили в морском аквариуме города Клируотер.
  • Черепаху Мэвис сыграл Гарольд, зеленая морская черепаха из морского аквариума города Клируотер. 
  • Пятый совместный фильм Моргана Фримена и Эшли Джадд после “Целуя девушек”, “Особо тяжкие преступления”, “История дельфина” и “Падение Олимпа”. 
  • Хоуп была уменьшена до размеров маленького дельфина при помощи спецэффектов на этапе постпродакшена. 
  • Обучающая программа, на которую был приглашен Сойер, действительно существует. 
  • В промежутке между съемками первой и второй части “Истории дельфина” Гарри Конник-младший и Крис Кристофферсон сыграли отца и сына в фильме “Когда поют ангелы”.
  • Дэвид Йейтс, генеральный директор морского аквариума Клируотера, появляется в двух сценах фильма.

Прошло несколько лет после событий, описываемых в первом фильме. Суррогатная мать Уинтер, старая дельфиниха по имени Панама, скончалась. В итоге Уинтер осталась одна, а по законам Министерства сельского хозяйства США дельфинов нельзя содержать по одному. Чтобы Уинтер не перевезли в другой аквариум, команде морского госпиталя придется найти ей компаньона…

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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 сентября 2014
Премьера онлайн 24 января 2015
Премьера в мире 11 сентября 2014
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик КАРО Премьер
Бюджет $36 000 000
Режиссер
Чарльз Мартин Смит
Чарльз Мартин Смит
В ролях
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Мэй Уитман
Мэй Уитман
Морган Фриман
Морган Фриман
Макс Чарльз
Захари Гордан
Захари Гордан
Все актеры и съемочная группа
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