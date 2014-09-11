История дельфина 2, 2014

После событий первого фильмо прошло несколько лет. Дельфиниха Панама, ставшая для Уинтер приемной матерью, скончалась от старости. Уинтер впадает в депрессию, отказывается принимать пищу, надевать протез хвоста и даже проявляет агрессию к сотрудникам госпиталя. По законам США Уинтер не должна жить без компаньона, поэтому у команды есть лишь месяц, чтобы найти ей нового друга, иначе дельфина перевезут в другой аквариум.