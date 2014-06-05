Чебурашка, 2013

Мультфильм состоит из трех частей, с прологом и эпилогом. Пролог рассказывает историю знакомства Чебурашки и Крокодила Гены. Первая история повествует о том, как герои помогают девочке Маше попасть на работу в цирк. Вторая часть завязана на том, как Чебурашка подменяет заболевшего Гену в зоопарке. Третья новелла возвращается к истории Маши, которая пытается найти своего деда, знаменитого фокусника, который оказывается старым знакомым главных героев. А в эпилоге под песню “Голубой вагон” демонстрируются сцены ночного города…
Мультфильм из трех историй: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идет в зоопарк» и «Советы Шапокляк». Прологом служит история о появлении Чебурашки в ящике из-под апельсинов, его знакомстве с крокодилом Геной и обретении друзей.
«Чебурашка и цирк» — история о дружбе и мечте. Гена и Чебурашка помогают девочке Маше научиться ходить по канату и осуществляют ее заветное желание — выступать в цирке. В серии «Чебурашка идет в зоопарк» Гена заболел, и Чебурашка отправился вместо него «работать крокодилом» в зоопарке. Возникает веселая путаница. Заключительная история — «Советы Шапокляк». Герои приходят на помощь фокуснику, потерявшему внучку. А Шапокляк открывает бюро платных бесполезных советов.
Дегенеративно, но в хорошем смысле. Лет до пяти- нормально.