Чебурашка, 2013

Мультфильм из трех историй: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идет в зоопарк» и «Советы Шапокляк». Прологом служит история о появлении Чебурашки в ящике из-под апельсинов, его знакомстве с крокодилом Геной и обретении друзей.

«Чебурашка и цирк» — история о дружбе и мечте. Гена и Чебурашка помогают девочке Маше научиться ходить по канату и осуществляют ее заветное желание — выступать в цирке. В серии «Чебурашка идет в зоопарк» Гена заболел, и Чебурашка отправился вместо него «работать крокодилом» в зоопарке. Возникает веселая путаница. Заключительная история — «Советы Шапокляк». Герои приходят на помощь фокуснику, потерявшему внучку. А Шапокляк открывает бюро платных бесполезных советов.