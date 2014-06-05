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Чебурашка Чебурашка
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Cheburashka

Чебурашка, 2013

2013 / Япония / Россия
7.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм состоит из трех частей, с прологом и эпилогом. Пролог рассказывает историю знакомства Чебурашки и Крокодила Гены. Первая история повествует о том, как герои помогают девочке Маше попасть на работу в цирк. Вторая часть завязана на том, как Чебурашка подменяет заболевшего Гену в зоопарке. Третья новелла возвращается к истории Маши, которая пытается найти своего деда, знаменитого фокусника, который оказывается старым знакомым главных героев. А в эпилоге под песню “Голубой вагон” демонстрируются сцены ночного города…

  • Мультфильм представляет собой своеобразный оммаж творчеству Романа Качанова, знаменитого советского мультипликатора, умершего за двадцать лет до выхода этой картины. Чтобы максимально подробно воссоздать на экране образы главных героев, создатели до мельчайших деталей реконструировали куклы и декорации оригинала. 
  • В отличие от большей части современных анимационных фильмов, сделанных с помощью компьютерной графики, этот мультфильм полностью выполнен в технике кукольной анимации. Этот трудоемкий метод позволял снимать лишь 4-5 секунд в день. 
  • Художником-постановщиком и консультантом для японских коллег стал российский мультипликатор Михаил Алдашин, ученик Юрия Норштейна. 

Мультфильм из трех историй: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идет в зоопарк» и «Советы Шапокляк». Прологом служит история о появлении Чебурашки в ящике из-под апельсинов, его знакомстве с крокодилом Геной и обретении друзей.

«Чебурашка и цирк» — история о дружбе и мечте. Гена и Чебурашка помогают девочке Маше научиться ходить по канату и осуществляют ее заветное желание — выступать в цирке. В серии «Чебурашка идет в зоопарк» Гена заболел, и Чебурашка отправился вместо него «работать крокодилом» в зоопарке. Возникает веселая путаница. Заключительная история — «Советы Шапокляк». Герои приходят на помощь фокуснику, потерявшему внучку. А Шапокляк открывает бюро платных бесполезных советов.

7.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 июня 2014
Премьера в мире 5 июня 2014
Возраст 0+
Прокатчик Reanimedia
Режиссер
Макото Накамура
В ролях
Лариса Брохман
Лариса Брохман
Владимир Ферапонтов
Ольга Зверева
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
Александр Пожаров
Александр Пожаров
Все актеры и съемочная группа
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Чебурашка
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
fanbunga 15 декабря 2015, 23:13
ой, блин.. даже вспоминать не хочется.

Дегенеративно, но в хорошем смысле. Лет до пяти- нормально.
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18 голосов
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