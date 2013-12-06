47 ронинов, 2013

Полукровка Кай был совсем маленьким, когда князь Асано нашел его, и решил воспитывать вместе с самураями. Всю жизнь он чувствовал себя одиноким, и лишь в общении с дочерью господина находил отдушину. Но он всегда понимал, что они с Мико не могут быть вместе. Когда колдунья вызывает безумие у князя, Япония погружается в мир распрей и темных демонов. Оставшиеся без хозяина воины осиротели. И все, о чем они мечтают – это месть и достойная смерть в бою.