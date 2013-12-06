47 ронинов, 2013

Полукровка Кай был совсем маленьким, когда князь Асано нашел его, и решил воспитывать вместе с самураями. Всю жизнь он чувствовал себя одиноким, и лишь в общении с дочерью господина находил отдушину. Но он всегда понимал, что они с Мико не могут быть вместе. Когда колдунья вызывает безумие у князя, Япония погружается в мир распрей и темных демонов. Оставшиеся без хозяина воины осиротели. И все, о чем они мечтают – это месть и достойная смерть в бою.
В центре сюжета, основанного на реальных событиях, история 47 самураев, которые, потеряв своего господина, дали клятву отомстить за его гибель, несмотря на то, что их за это ждал смертный приговор. Чтобы не возбуждать подозрений, заговорщики растворились в толпе, став купцами и монахами, и стали тщательно готовиться к осуществлению своего дерзкого плана.