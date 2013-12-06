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47 ронинов 47 ронинов
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47 Ronin

47 ронинов, 2013

2013 / США
7.2 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Полукровка Кай был совсем маленьким, когда князь Асано нашел его, и решил воспитывать вместе с самураями. Всю жизнь он чувствовал себя одиноким, и лишь в общении с дочерью господина находил отдушину. Но он всегда понимал, что они с Мико не могут быть вместе. Когда колдунья вызывает безумие у князя, Япония погружается в мир распрей и темных демонов. Оставшиеся без хозяина воины осиротели. И все, о чем они мечтают – это месть и достойная смерть в бою.

  • Лента основана на японской легенде о самураях, мстящих за смерть господина. Существует еще 6 адаптаций народного предания. Но это первый голливудский фильм.
  • Сначала эпизоды снимались на японском языке, а затем повторно – на английском. Это было сделано, чтобы поддержать актеров второго плана.
  • Режиссер Карл Ринш много спорил с киностудией по поводу видения фильма. Он хотел сделать акцент на драме, но компания настаивала на зрелищности. Из-за давления авторам пришлось сильно переделать сценарий.
  • Поскольку сюжет сильно изменили, бюджет вырос до 175 млн. долларов.
  • Стрелы для съемок поставлял известный европейский производитель. Некоторые из них были выполнены «под старину» для крупных планов.
  • Лишь два актера каста не являются японцами.

В центре сюжета, основанного на реальных событиях, история 47 самураев, которые, потеряв своего господина, дали клятву отомстить за его гибель, несмотря на то, что их за это ждал смертный приговор. Чтобы не возбуждать подозрений, заговорщики растворились в толпе, став купцами и монахами, и стали тщательно готовиться к осуществлению своего дерзкого плана.

7.2 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 2 января 2014
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 6 декабря 2013
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Карл Ринш
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Ринко Кикути
Ринко Кикути
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 47 ронинов 11 постеров
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47 ронинов
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Игорь321 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посмотрели "47 ронинов" Фильм снят в формате "на один раз",но именно один раз его посмотреть надо.Мне лично… Читать дальше…
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Слезливый фильм и совсем не "Крадущийся тигр, затаившийся дракон": вместо голливудской фильмы нравоучительная самурайская история с… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Завершились съемки сиквела «47 ронинов» — фильм получил официальное название Также появились новые детали сюжета и каста.
Написать
20 декабря 2021 15:20
Фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом получит продолжение В сиквеле будет все: киберпанк, хоррор, экшн и азиатский колорит.
Написать
13 августа 2020 10:34
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