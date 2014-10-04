Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2014
Премьера онлайн
23 ноября 2017
Премьера в мире
4 октября 2014
Дата выхода
|4 октября 2014
|Россия
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|12+
|16 октября 2014
|Германия
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|4 октября 2014
|Казахстан
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|13 марта 2015
|США
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|4 октября 2014
|Украина
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|4 октября 2014
|Швейцария
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|17 декабря 2015
|Южная Корея
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|12
Сборы в мире
$18 091
Производство
Flying Box Productions, Getaway Pictures, Arden Film
Другие названия
Posthumous, Aşkı Bulunca, Die Kunst des Liebens, Póstumo, Sztuka kłamstwa, Посмертный