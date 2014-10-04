Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Посмертный
5.7
Киноафиша Фильмы Посмертный
5.7

Посмертный

, 2014
Posthumous
США / мелодрама, драма, комедия / 18+
Постер фильма Посмертный
5.7

В ролях

Джек Хьюстон
Джек Хьюстон
Лиам Прайс
Брит Марлинг
Брит Марлинг
Маккензи Грейн
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Daniel S. Volpe
Том Шиллинг
Том Шиллинг
Ben
Александр Фелинг
Александр Фелинг
Erik Alder
Николай Кински
Николай Кински
Kaleb Moo
Фабиан Стамм
Curator 1
Аня Кармински
Аня Кармински
Galerist
Олег Тихомиров
Waiter
Пир Мартини
Curator 2
Christoph Glaubacker
Cop 2
Режиссер Лулу Ванг
Сценарист Лулу Ванг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 23 ноября 2017
Премьера в мире 4 октября 2014
Дата выхода
4 октября 2014 Россия 12+
16 октября 2014 Германия
4 октября 2014 Казахстан
13 марта 2015 США
4 октября 2014 Украина
4 октября 2014 Швейцария
17 декабря 2015 Южная Корея 12
Сборы в мире $18 091
Производство Flying Box Productions, Getaway Pictures, Arden Film
Другие названия
Posthumous, Aşkı Bulunca, Die Kunst des Liebens, Póstumo, Sztuka kłamstwa, Посмертный

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Посмертный

Гостиная
Гостиная драма
2014, США
6.0
Ангелы получше
Ангелы получше драма, биография, исторический
2014, США
6.0
Группировка «Восток»
Группировка «Восток» детектив, драма, боевик, триллер
2012, США / Великобритания
7.0
Другая Земля
Другая Земля драма
2011, США
7.0
Прощание
Прощание комедия, драма
2019, США
7.0
Их звездный час
Их звездный час комедия, мелодрама
2016, Великобритания
6.0
Фабиан - полет в пропасть
Фабиан - полет в пропасть драма, мелодрама
2021, Германия
7.0
Фабрика грёз
Фабрика грёз драма, мелодрама, комедия
2019, Германия
7.0
Любовь между строк
Любовь между строк мелодрама
2019, Германия
6.0
Ограбление с ограничениями
Ограбление с ограничениями комедия
2019, Германия
6.0
Девушка в зеленом берете
Девушка в зеленом берете драма
2018, Франция
5.0
Ой, мамочки
Ой, мамочки комедия
2017, Франция
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Забудьте про банки и кипяток: эти «Царские» огурчики готовятся за 30 минут в пакете — летний хит у ленивых хозяек
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
Коробка со старыми зарядками больше не пылится без дела — придумала им 3 крутых применения и даже подзаработала
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше