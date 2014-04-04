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Something Wicked

Не подавай виду, 2013

2013 / США
4.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме
Когда молодая пара начинает планировать совместную жизнь и свадьбу, ужасные секреты их прошлого неумолимо начинают всплывать на поверхность. Теперь нельзя гарантировать, что они будут «жить долго и счастливо».
4.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 4 апреля 2014
Премьера в мире 4 апреля 2014
Возраст 16+
Режиссер
Дэрин Скотт
В ролях
Шантель Ван Сантен
Джон Робинсон
Джулиан Моррис
Джулиан Моррис
Джеймс Патрик Стюарт
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не подавай виду 2 постера
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саундтрек фильма Не подавай виду
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