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Не подавай виду
Something Wicked
Не подавай виду, 2013
2013 / США
Трейлер
4.6
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Жанр:
боевик
триллер
детектив
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О фильме
Когда молодая пара начинает планировать совместную жизнь и свадьбу, ужасные секреты их прошлого неумолимо начинают всплывать на поверхность. Теперь нельзя гарантировать, что они будут «жить долго и счастливо».
Развернуть
4.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2013
Премьера в России
4 апреля 2014
Премьера в мире
4 апреля 2014
Возраст
16+
Режиссер
Дэрин Скотт
В ролях
Шантель Ван Сантен
Джон Робинсон
Джулиан Моррис
Джеймс Патрик Стюарт
Бриттани Мерфи
Все актеры и съемочная группа
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