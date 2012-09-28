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Звезды в короткометражках, 2012

2012 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Серия короткометражных фильмов с участием звезд мирового кинематографа.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 19 июня 2014
Премьера в мире 28 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Utopia Pictures
Режиссер
Джейкоб Чейз
В ролях
Лили Томлин
Лили Томлин
Кира Найтли
Кира Найтли
Джесси Тайлер Фергюсон
Джесси Тайлер Фергюсон
Люси Панч
Люси Панч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Звезды в короткометражках 3 постера
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