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Звезды в короткометражках
Stars in Shorts
Звезды в короткометражках, 2012
2012 / США
Трейлер
7.0
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Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
комедия
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О фильме
Серия короткометражных фильмов с участием звезд мирового кинематографа.
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7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2012
Премьера в России
19 июня 2014
Премьера в мире
28 сентября 2012
Возраст
16+
Прокатчик
Utopia Pictures
Режиссер
Джейкоб Чейз
В ролях
Лили Томлин
Кира Найтли
Джесси Тайлер Фергюсон
Люси Панч
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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