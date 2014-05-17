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Киноафиша Фильмы Попугай Club

Попугай Club

Popugay Club 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это анимационная история о современной Москве со знакомыми улицами, местами и героями. Весь набор стереотипов о столичной жизни главные герои проверят на достоверность, а также сделают немало открытий. Действие мультфильма происходит в центре Москвы, на Рублевке и в Останкино. Судьбы животных и людей, как и положено в сказке, чудесным образом переплетаются, создавая многочисленные комичные, а местами и трогательные ситуации. Создатели планируют создать ленту, рассчитанную на самую широкую аудиторию: с одной стороны, это добрая сказка для детей, в которой хорошие герои побеждают плохих, а с другой — хотя и гиперболизированная, но реальная история о современной Москве с юмором и элементами боевика: погоней, перестрелкой и вертолетами. Взрослые тоже не останутся равнодушными.

Мультфильм производится с использованием как классических, так и новейших технологий. Некоторые фрагменты выполнены в стиле традиционной рисованной двухмерной анимации, например, воспоминания героев или лирические отступления. Но в создании более 80% фильма будет использована технология трехмерного изображения, что позволит сделать персонажей более реалистичными.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 17 мая 2014
Дата выхода
17 мая 2014 Россия Централ Партнершип 12+
17 мая 2014 Казахстан
17 мая 2014 Украина
Производство Comedy Club Production, WeiT Media
Другие названия
Popugay Club, A Moscow Tale, The Parrot Club, Московская сказка, Попугай Club
Режиссер
Виталий Мухаметзянов
Виталий Мухаметзянов
В ролях
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

4.1
Оцените 14 голосов
2.7 IMDb
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