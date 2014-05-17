Это анимационная история о современной Москве со знакомыми улицами, местами и героями. Весь набор стереотипов о столичной жизни главные герои проверят на достоверность, а также сделают немало открытий. Действие мультфильма происходит в центре Москвы, на Рублевке и в Останкино. Судьбы животных и людей, как и положено в сказке, чудесным образом переплетаются, создавая многочисленные комичные, а местами и трогательные ситуации. Создатели планируют создать ленту, рассчитанную на самую широкую аудиторию: с одной стороны, это добрая сказка для детей, в которой хорошие герои побеждают плохих, а с другой — хотя и гиперболизированная, но реальная история о современной Москве с юмором и элементами боевика: погоней, перестрелкой и вертолетами. Взрослые тоже не останутся равнодушными.

Мультфильм производится с использованием как классических, так и новейших технологий. Некоторые фрагменты выполнены в стиле традиционной рисованной двухмерной анимации, например, воспоминания героев или лирические отступления. Но в создании более 80% фильма будет использована технология трехмерного изображения, что позволит сделать персонажей более реалистичными.