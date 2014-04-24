“Диалоги” - это пять не связанных между собой историй, в героях которых каждый может узнать если не самого себя, то своих друзей или знакомых. Друзья. Отцы и дети. Бывшие влюбленные. Молодожены. Каждая из пяти новелл рассказывает об обычных людях, которые жаждут любви, участия и принятия, но далеко не всегда могут выразить свои чувства словами. В неловких, робких, несмелых диалогах героев - размышления на вечные темы, такие простые и сложные одновременно. Смогут ли они услышать и понять друг друга?
Пять попыток сказать самое важное, через немоту и страх быть непонятым. Пять шагов к себе, сквозь отражение в самых близких людях. Пять вдохов, чтобы идти дальше, преодолевая пустоту и страх смерти, в поисках и обретении любви. Разные герои проходят этот путь с одним лишь желанием быть услышанными и принятыми такими, какие они есть. Но возможно ли это?
|24 апреля 2014
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