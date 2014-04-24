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Диалоги

Dialogi 18+
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О фильме

“Диалоги” - это пять не связанных между собой историй, в героях которых каждый может узнать если не самого себя, то своих друзей или знакомых. Друзья. Отцы и дети. Бывшие влюбленные. Молодожены. Каждая из пяти новелл рассказывает об обычных людях, которые жаждут любви, участия и принятия, но далеко не всегда могут выразить свои чувства словами. В неловких, робких, несмелых диалогах героев - размышления на вечные темы, такие простые и сложные одновременно. Смогут ли они услышать и понять друг друга?

  • “Диалоги” стали дебютным полнометражным фильмом режиссера Ирины Волковой. Ранее выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров специализировалась на короткометражных и документальных фильмах.
  • Фильм был представлен на конкурсной программе российского кинофестиваля “Кинотавр”, который состоялся в Сочи в 2013 году.
  • Сценарий к фильму написал белорусский драматург Константин Стешик. Вместе с Ириной Волковой о принял участие в Первой сценарной премии “Слово” в номинации “Лучший дебют”. Однако победителем стала Екатерина Мавроматис со сценарием драмы “Стыд” (2013). 
  • Главные роли в фильме исполнили Владимир Меньшов, Евгений Стычкин, Агния Кузнецова, Ольга Сутулова и другие актеры. 

Пять попыток сказать самое важное, через немоту и страх быть непонятым. Пять шагов к себе, сквозь отражение в самых близких людях. Пять вдохов, чтобы идти дальше, преодолевая пустоту и страх смерти, в поисках и обретении любви. Разные герои проходят этот путь с одним лишь желанием быть услышанными и принятыми такими, какие они есть. Но возможно ли это?

Диалоги - трейлер
Диалоги  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 24 апреля 2014
Дата выхода
24 апреля 2014 Россия Наше кино 16+
24 апреля 2014 Беларусь
24 апреля 2014 Казахстан
24 апреля 2014 Украина
Другие названия
Dialogi, Dialogues, Диалоги
Режиссер
Ирина Волкова
Ирина Волкова
В ролях
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Ольга Аксенова
Ольга Аксенова
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Алексей Юдников
Алексей Юдников
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
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Диалоги

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