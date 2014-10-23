Борис Иванович ввязался в сомнительную финансовую операцию, подставил партнеров, и на него организуют покушение. Он решает «умереть» для кредиторов…
В надежде сорвать большой куш Наташин отчим идет на финансовую авантюру, чем подставляет своих партнеров по бизнесу. Без лишних слов те устраивают на него покушение. Вся семья скорбит по Борису Ивановичу… а он в гробу все это видел. Ему бы три дня пролежать и похороны пережить, а там родные откопают и можно спать спокойно. И все идет по плану уцелевшего отчима, пока проститься с ним не приезжает боевой товарищ. Рубаха-парень Витька Каравай мгновенно покоряет всю семью, перетягивая общее внимание на себя. Задетый за живое, покойник заставляет родных устроить роскошные поминки с участием Светлакова...
|23 октября 2014
|Россия
|Bazelevs Distribution
|16+
|23 октября 2014
|Беларусь
|23 октября 2014
|Казахстан
|24 октября 2014
|Латвия
|31 октября 2014
|Литва
|N-16
|11 ноября 2014
|США
|23 октября 2014
|Украина
|24 октября 2014
|Эстония
первый фильм был просто супер. для меня. пара косяков, остальное отлично!
а этот.. ну нет слов...
впечатление, как будто в д.мо… Читать дальше…
Вчера на вечернем сеансе нас в зале было три человека
Редкостная… Читать дальше…