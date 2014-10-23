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Постер фильма Горько! 2
Постер фильма Горько! 2
Постер фильма Горько! 2
Постер фильма Горько! 2
Рейтинги
4.3 Рейтинг IMDb: 4
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4 постера
Киноафиша Фильмы Горько! 2

Горько! 2

Gorko! 2 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Борис Иванович ввязался в сомнительную финансовую операцию, подставил партнеров, и на него организуют покушение. Он решает «умереть» для кредиторов…

  • Идея снять вторую часть франшизы пришла режиссеру Жоре Крыжовникову после высказывания продюсера Тимура Бекмамбетова о «свадьбе и похоронах — двух самых ярких событиях в жизни человека».
  • Егор Корешков, сыгравший жениха Рому, придерживается иной версии — что мысль о сиквеле появилась во время съемок «Горько!», и все согласились в нем участвовать, еще не зная, о чем будет предстоящая история.
  • Фильм снимался в Геленджике. Планировалось уложиться в лимит прошлого раза — 23 съемочных дня, но причуды климата изрядно подкорректировали производственный график. Съемки на горе Шахан 5 дней в неделю переносились из-за облачности и тумана, видимость на вершине была не далее 15 метров.
  • Из-за непогоды казачий хор не смог участвовать в съемочном процессе — когда погода улучшилась, хору потребовалось уехать на подтверждение звания народных артистов. У съемочной группы было 1,5 суток, чтобы отыскать новых поющих казаков. Собирали по всему Краснодарскому краю. Прилично петь умел единственный из них.
  • Ян Цапник чрезвычайно жалел коллег, вынужденных таскать по камням гроб с его телом.

В надежде сорвать большой куш Наташин отчим идет на финансовую авантюру, чем подставляет своих партнеров по бизнесу. Без лишних слов те устраивают на него покушение. Вся семья скорбит по Борису Ивановичу… а он в гробу все это видел. Ему бы три дня пролежать и похороны пережить, а там родные откопают и можно спать спокойно. И все идет по плану уцелевшего отчима, пока проститься с ним не приезжает боевой товарищ. Рубаха-парень Витька Каравай мгновенно покоряет всю семью, перетягивая общее внимание на себя. Задетый за живое, покойник заставляет родных устроить роскошные поминки с участием Светлакова...

Горько! 2 - трейлер
Горько! 2  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 23 октября 2014
Дата выхода
23 октября 2014 Россия Bazelevs Distribution 16+
23 октября 2014 Беларусь
23 октября 2014 Казахстан
24 октября 2014 Латвия
31 октября 2014 Литва N-16
11 ноября 2014 США
23 октября 2014 Украина
24 октября 2014 Эстония
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $13 228 038
Производство Кинокомпания "Лунапарк", Bazelevs Production
Другие названия
Gorko! 2, Gorzko! 2, Karti, karti... 2, Kibe 2, Rūgts! 2, Um Casamento Muito Louco 2, Горько 2
Режиссер
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Егор Корешков
Егор Корешков
Ян Цапник
Ян Цапник
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.3
Оцените 46 голосов
4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3658 В жанре «комедия»  1024 В фильмах России  649
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Горько! 2

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Сергей_СПб 4 февраля 2016, 21:02
сегодня сходил.
первый фильм был просто супер. для меня. пара косяков, остальное отлично!
а этот.. ну нет слов...
впечатление, как будто в д.мо… Читать дальше…
Bbbugl 5 февраля 2016, 10:08
Прокатчики сильно переоценили сей шЯдевр,отдав ему половину киноэкранов страны
Вчера на вечернем сеансе нас в зале было три человека
Редкостная… Читать дальше…
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Горько! 2 - тизер 2
Горько! 2 Тизер 2
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