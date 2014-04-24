Жизнь Теда потрепала его так, что стал задумываться о самоубийстве. До такого решения мужчина шел долгое время, ведь еще с самого детства он ощутил на себе, что такое неприятности. Когда он был подростком, то его постоянно терзали и оскорбляли хулиганы, а учитель математики и вовсе любил унижать Теда перед остальными учениками. Со временем детские обиды поутихли, но все же неприятный осадок остался.

По стечению обстоятельств, уже в зрелом возрасте Тед встречает своих обидчиков из детства. Как оказалось, жизнь у них сложилась тоже совсем непросто, ведь один хулиган, теперь уже вдовец и самостоятельно воспитывает сына с синдромом Дауна, и содержит его на свой очень скромный заработок. Преподаватель математики и вовсе сошел с ума, и теперь проходит лечение в больнице для душевнобольных. Хотя, жизнь, по сути, наказала обидчиков Теда, но его все равно не покидают мысли о суициде…