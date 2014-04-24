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Постер фильма Прежде чем я уйду
6.4
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6.4

Прежде чем я уйду

, 2014
Just Before I Go
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Прежде чем я уйду
6.4

О фильме

Жизнь Теда потрепала его так, что стал задумываться о самоубийстве. До такого решения мужчина шел долгое время, ведь еще с самого детства он ощутил на себе, что такое неприятности. Когда он был подростком, то его постоянно терзали и оскорбляли хулиганы, а учитель математики и вовсе любил унижать Теда перед остальными учениками. Со временем детские обиды поутихли, но все же неприятный осадок остался.

По стечению обстоятельств, уже в зрелом возрасте Тед встречает своих обидчиков из детства. Как оказалось, жизнь у них сложилась тоже совсем непросто, ведь один хулиган, теперь уже вдовец и самостоятельно воспитывает сына с синдромом Дауна, и содержит его на свой очень скромный заработок. Преподаватель математики и вовсе сошел с ума, и теперь проходит лечение в больнице для душевнобольных. Хотя, жизнь, по сути, наказала обидчиков Теда, но его все равно не покидают мысли о суициде…

В ролях

Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Ted Morgan
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Lucky Morgan
Оливия Тирлби
Оливия Тирлби
Greta
Кейт Уолш
Кейт Уолш
Kathleen Morgan
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Zeke Morgan
Роб Риггл
Роб Риггл
Rowley Stansfield
Ивэн Росс
Ивэн Росс
Romeo
Mackenzie Marsh
Vickie Danzig
Конни Стивенс
Nancy
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Albert Danzig
Режиссер Кортни Кокс
Сценарист David Flebotte
Композитор Эрран Барон Коен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 24 апреля 2014
Дата выхода
24 апреля 2014 Россия 18+
24 апреля 2014 Казахстан
24 апреля 2015 Канада R
24 апреля 2015 США
24 апреля 2014 Украина
24 апреля 2015 Швеция 15
MPAA R
Сборы в мире $10 970
Производство New Artists Alliance, Coquette Productions
Другие названия
Just Before I Go, Antes de Partir, Antes de Eu Partir, Ben Gitmeden Önce, Enne kui lahkun, Ha'kol holekh, Hello I Must Be Going, Juste avant de partir, Перш ніж я піду, Преди да си отида, Прежде чем я уйду, Justo antes de irme

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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