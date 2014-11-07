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Джезабель Джезабель
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Jessabelle

Джезабель, 2014

2014 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джезабель Лоран теряет своего парня и их общего нерожденного ребенка в автомобильной аварии. Прикованная к инвалидной коляске, она вынуждена связаться со своим отчужденным отцом, который приводит дочь в свой дом в Луизиане и размещает в комнате ее матери. Когда Джесси осматривает комнату, она находит там спрятанные видеокассеты, на которой ее мать Кейт беременна и читает ей карты Таро, которые предсказывают Джесси скорую гибель… 

  • Режиссеру фильма Кевину Гройтерту было предложено поставить Джезабель через год после успеха его предыдущего фильма «Пила 3D». Сценарий понравился постановщику, и после его прочтения он сразу согласился. 
  • Хотя по сюжету действие фильма происходит в Луизиане, съемки проходили в городе Уилмингтоне, штат Северная Каролина, потому что подходящего места для съемок найти не удалось. В сцене, где Джесси и Престон переправляют лодку через залив, на ее борту видны буквы NC, что значит North Carolina. 
  • Радиоприемник Mansun Transistor, показанный в фильме, позже был приобретен одним из его фанатов. Надгробие Джезабель, сделанное из твердого бетона и весящее почти 20 килограммов, впоследствии также было выкуплено анонимным коллекционером реквизита для фильмов ужасов с Тихоокеанского Северо-Запада.
     

После трагической аварии, унесшей жизнь мужа Джесси и их еще не рожденного ребенка, девушка оказывается прикована к инвалидному креслу и вынуждена переехать к своему отцу, проживающему в отдаленном особняке. Вскоре она обнаруживает загадочные видеозаписи, снятые ее давно умершей матерью. Джесси с ужасом понимает, что таинственные предсказания начинают сбываться…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 27 ноября 2014
Премьера в мире 7 ноября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Кевин Гротерт
Кевин Гротерт
В ролях
Сара Снук
Сара Снук
Марк Веббер
Марк Веббер
Джоэль Картер
Джоэль Картер
Дэвид Эндрюс
Дэвид Эндрюс
Эмбер Стивенс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джезабель 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lil 28 ноября 2015, 21:47
Очень неплохой ужастик! Сюжет закручен замысловато и не банально. Режиссеру ура! Иногда было нудновато смотреть, но концовка огонь!
Омномном 28 ноября 2015, 21:47
Понравились актеры, сыгравшие главную роль
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