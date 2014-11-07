Джезабель, 2014

Джезабель Лоран теряет своего парня и их общего нерожденного ребенка в автомобильной аварии. Прикованная к инвалидной коляске, она вынуждена связаться со своим отчужденным отцом, который приводит дочь в свой дом в Луизиане и размещает в комнате ее матери. Когда Джесси осматривает комнату, она находит там спрятанные видеокассеты, на которой ее мать Кейт беременна и читает ей карты Таро, которые предсказывают Джесси скорую гибель…