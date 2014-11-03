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Киноафиша Фильмы Охота жить

Охота жить

Okhota zhit 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это простая, деревенская, милая и грустная, но при этом яркая и интересная история о человеческих отношениях, которая затрагивает конец 60-х - начало 70-х годов прошлого века. В основе сценария лежат три рассказа Василия Шукшина «Охота жить», «Осенью» и «Билетик на второй сеанс».
Страна Россия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2014
Премьера в мире 3 ноября 2014
Дата выхода
3 ноября 2014 Россия 12+
3 ноября 2014 Казахстан
3 ноября 2014 Украина
Бюджет $1 350 000
Производство ДомМедиа, TRI A Film Production Company
Другие названия
Okhota zhit, Охота жить
Режиссер
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
В ролях
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Нина Усатова
Нина Усатова
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Алла Мещерякова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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