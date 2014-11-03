Это простая, деревенская, милая и грустная, но при этом яркая и интересная история о человеческих отношениях, которая затрагивает конец 60-х - начало 70-х годов прошлого века. В основе сценария лежат три рассказа Василия Шукшина «Охота жить», «Осенью» и «Билетик на второй сеанс».
СтранаРоссия
Продолжительность1 час 21 минута
Год выпуска2014
Премьера в мире3 ноября 2014
Дата выхода
3 ноября 2014
Россия
12+
3 ноября 2014
Казахстан
3 ноября 2014
Украина
Бюджет$1 350 000
ПроизводствоДомМедиа, TRI A Film Production Company