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Кавказская пленница! Кавказская пленница!
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Кавказская пленница!, 2014

2014 / Россия
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26 голосов Рейтинг IMDb: 1.2
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О фильме

Журналист Шурик приезжает на Кавказ, чтобы снять репортаж о местных красотах и традициях, и попадает в Горск, вотчину местного мэра города Георгия Гаджиевича Саахова. Тот, поддерживая моду, заданную губернатором, задумал жениться на молоденькой красавице, спортсменке и даже экстремалке Нине, которая так понравилась Шурику. Используя незадачливого журналиста, Саахов и его подручные похищают Нину. Но поняв, что его разыграли, Шурик бросается спасать любимую девушку…

1.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 1.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 21 августа 2014
Премьера в мире 21 августа 2014
Возраст 6+
Прокатчик DreamTeam
Режиссер
Максим Воронков
В ролях
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Дмитрий Шаракоис
Дмитрий Шаракоис
Арарат Кещян
Арарат Кещян
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Все актеры и съемочная группа
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8.636364
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Постер фильма Кавказская пленница! 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 16 февраля 2016, 02:26
Редкостная дрянь.Попытка срубить бабла по-легкому
Если создатели других ремейков хотя бы что-то добавляют от себя,то здесь снимали практически кадр… Читать дальше…
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