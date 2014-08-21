Кавказская пленница!, 2014

Журналист Шурик приезжает на Кавказ, чтобы снять репортаж о местных красотах и традициях, и попадает в Горск, вотчину местного мэра города Георгия Гаджиевича Саахова. Тот, поддерживая моду, заданную губернатором, задумал жениться на молоденькой красавице, спортсменке и даже экстремалке Нине, которая так понравилась Шурику. Используя незадачливого журналиста, Саахов и его подручные похищают Нину. Но поняв, что его разыграли, Шурик бросается спасать любимую девушку…
Если создатели других ремейков хотя бы что-то добавляют от себя,то здесь снимали практически кадр… Читать дальше…