Костя, молодой парень, сын богатых родителей, отрывающийся в ночном клубе, приводит домой соблазнительную девушку. Очнувшись наутро, он понимает, что его поймали «на живца»: квартира обчищена. Костя находит девушку и ребят, «работающих» с ней, и неожиданно просит их. взять его к себе, в банду. Поначалу они относятся к его просьбе, как очередному капризу «мажора», однако ему удаётся завоевать их доверие. Он наводит их на квартиры своих однокурсников (Костя - студент финансовой академии) и вносит ряд «рационализаторских» предложений в работу банды. Несмотря на то, что он здесь самый молодой, к нему постепенно проникаются уважением. Первое время у ребят всё складывается удачно, но однажды они совершают ошибку.