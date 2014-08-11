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Киноафиша Фильмы Последнее лето

Последнее лето

Posledneye Leto 18+
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О фильме

Костя, молодой парень, сын богатых родителей, отрывающийся в ночном клубе, приводит домой соблазнительную девушку. Очнувшись наутро, он понимает, что его поймали «на живца»: квартира обчищена. Костя находит девушку и ребят, «работающих» с ней, и неожиданно просит их. взять его к себе, в банду. Поначалу они относятся к его просьбе, как очередному капризу «мажора», однако ему удаётся завоевать их доверие. Он наводит их на квартиры своих однокурсников (Костя - студент финансовой академии) и вносит ряд «рационализаторских» предложений в работу банды. Несмотря на то, что он здесь самый молодой, к нему постепенно проникаются уважением. Первое время у ребят всё складывается удачно, но однажды они совершают ошибку.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 11 августа 2014
Дата выхода
11 августа 2014 Россия 18+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Posledneye Leto, Последнее лето
Режиссер
Евгений Звездаков
В ролях
Матвей Зубалевич
Матвей Зубалевич
Игорь Огурцов
Игорь Огурцов
Александр Ткачев
Мария Фомина
Мария Фомина
Надежда Толубеева
Надежда Толубеева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5 IMDb
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