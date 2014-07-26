Оповещения от Киноафиши
7.9
Bjork: Biophilia Live

Bjork: Biophilia Live 18+
О фильме

После «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера Бьорк отказывалась от съемок в кино, но в этом фильме она приближается к той своей звездной роли так близко, насколько это вообще возможно. Ее исполнительского магнетизма достаточно, чтобы превратить «Биофилию» в настоящее событие. Но фильм не исчерпывается лишь тем, что в нем участвует Бьорк.

Взяв за основу последний концерт в викторианском Александр-паласе, британцы Питер Стрикленд и Ник Фентон создали ослепительный аудиовизуальный спектакль, в котором пение исландского хора встречается с передовой анимацией, цифровые молнии и грозовые тучи с коллажами из изображений природы и рифмующихся с ними найденных пленок, а фрагменты живого концерта — с безумной машинерией одноименного мобильного приложения, недавно вошедшего в коллекцию MoMA.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 26 июля 2014
Премьера в мире 26 июля 2014
25 октября 2014 Россия НеваФильм Emotion
25 октября 2014 Беларусь
16 октября 2014 Германия
23 октября 2014 Италия
25 октября 2014 Казахстан
10 октября 2014 Турция
25 октября 2014 Украина
Сборы в мире $433 686
Björk: Biophilia Live, Bjork: Biophilia Live, Björk: Biophilia en vivo, Бьорк: Биофилия, ビョーク　「バイオフィリア・ライブ」, 碧玉現場：自然定律
Питер Стриклэнд
Питер Стриклэнд
Бьорк
Бьорк
Рейтинг фильма

7.9
14 голосов
7.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов
Написать отзыв
Кадры из фильма
