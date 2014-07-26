После «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера Бьорк отказывалась от съемок в кино, но в этом фильме она приближается к той своей звездной роли так близко, насколько это вообще возможно. Ее исполнительского магнетизма достаточно, чтобы превратить «Биофилию» в настоящее событие. Но фильм не исчерпывается лишь тем, что в нем участвует Бьорк.

Взяв за основу последний концерт в викторианском Александр-паласе, британцы Питер Стрикленд и Ник Фентон создали ослепительный аудиовизуальный спектакль, в котором пение исландского хора встречается с передовой анимацией, цифровые молнии и грозовые тучи с коллажами из изображений природы и рифмующихся с ними найденных пленок, а фрагменты живого концерта — с безумной машинерией одноименного мобильного приложения, недавно вошедшего в коллекцию MoMA.