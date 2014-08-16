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Постер фильма Это не свидание
4.1
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4.1

Это не свидание

, 2014
It's Not a Date
США / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Это не свидание
4.1

О фильме

Черная комедия Бэрри Поллака и Миши Поллака. Медсестра по имени Карла молода и чертовски привлекательна, но ей совершенно не везет с парнями. Она ходит на свидания в надежде найти себе потенциального мужа или хотя бы постоянного бойфренда. Однако после первой же ночи любви все ее ухажеры исчезают. Стив становится для Карлы очередной попыткой наладить личную жизнь. Милая беседа вечером, страстный секс ночью, но наутро Карла узнает в Стиве своего бывшего по имени Мило. Много лет прошло с их последней встречи, поэтому девушка не сразу признает коварного типа, который некогда заразил ее букетом интимных болячек. Карла решает отыграться и берет парня в плен. Она не причиняет ему боли, кормит вкуснятиной, но тем не менее Мило удерживают против его воли, а это — преступление. Постепенно вся безумная семейка Карли оказывается втянута в это дело. Похищение непорядочного парня кажется им справедливым и даже забавным. Но, кажется, шутка очень сильно затянулась. А, как известно, затянувшаяся шутка перестает быть смешной...

В ролях

Шила Харт
Mindy
Нина Хартли
Cindy
Элисон Корман
Элисон Корман
Ruth
Миша Поллак
Milo
Leah Huebner
Carly Sagat
Элайза Робертс
Laurie Sagat
Mai Linh
Dream Girl #1
Raymond Morris
Detrick
Mari Cielo Pajares
Sofia
Кортни Палм
Tammy
Режиссер Бэрри Поллак, Миша Поллак
Сценарист Бэрри Поллак, Emma Pollack, Joshua Pollack, Миша Поллак
Композитор Kenneth Bauer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 16 августа 2014
Дата выхода
16 августа 2014 Россия 16+
16 августа 2014 Казахстан
16 августа 2014 США
16 августа 2014 Украина
16 августа 2014 Швеция 15
Производство Good Karma International, UFO Pictures
Другие названия
It's Not a Date, Minha Namorada Fora de Controle, 世界イチ不運な男

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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