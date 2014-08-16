Черная комедия Бэрри Поллака и Миши Поллака. Медсестра по имени Карла молода и чертовски привлекательна, но ей совершенно не везет с парнями. Она ходит на свидания в надежде найти себе потенциального мужа или хотя бы постоянного бойфренда. Однако после первой же ночи любви все ее ухажеры исчезают. Стив становится для Карлы очередной попыткой наладить личную жизнь. Милая беседа вечером, страстный секс ночью, но наутро Карла узнает в Стиве своего бывшего по имени Мило. Много лет прошло с их последней встречи, поэтому девушка не сразу признает коварного типа, который некогда заразил ее букетом интимных болячек. Карла решает отыграться и берет парня в плен. Она не причиняет ему боли, кормит вкуснятиной, но тем не менее Мило удерживают против его воли, а это — преступление. Постепенно вся безумная семейка Карли оказывается втянута в это дело. Похищение непорядочного парня кажется им справедливым и даже забавным. Но, кажется, шутка очень сильно затянулась. А, как известно, затянувшаяся шутка перестает быть смешной...