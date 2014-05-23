Зильс-Мария, 2014

За двадцать лет до начала событий фильма знаменитая французская актриса Мария Эндерс, тогда еще никому не известная, сыграла Сигрид, восемнадцатилетнюю авантюристку в эмоционально зависимых лесбийских отношениях с сорокалетней Хеленой, которая находилась на уязвимом этапе своей жизни. В наши дни Мария неохотно соглашается поучаствовать в возвращении пьесы, в котором ей на этот раз предложили сыграть Хелену. Познакомившись с новой исполнительницей роли Сигрид, замешанной в самоубийстве жены своего бойфренда, Мария ввязывается в опасную игру, и ей становится трудно отличать сюжет пьесы от реальной жизни…
В восемнадцать лет Мария Эндерс с успехом дебютировала в пьесе MalojaSnake. Она исполнила роль Сигрид, амбициозной девушки с непреодолимым обаянием, которая сначала очаровала, а потом довела до самоубийства взрослую женщину по имени Элена. Эта роль изменила ее жизнь. Более двадцати лет спустя, на пике славы, Марию приглашают в Цюрих на церемонию вручения престижной награды от имени автора и режиссера, которому она обязана своим ранним признанием, Вильгельма Мельхиора, живущего ныне отшельником в швейцарской деревне Зильс Мария. Но неожиданная смерть последнего за несколько часов до церемонии погружает Марию Эндерс в круговорот времени, прошлое, которое никогда не спит, возвращается…