Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зильс-Мария Зильс-Мария
Киноафиша Фильмы Зильс-Мария
Clouds of Sils Maria

Зильс-Мария, 2014

2014 / США / Франция
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

За двадцать лет до начала событий фильма знаменитая французская актриса Мария Эндерс, тогда еще никому не известная, сыграла Сигрид, восемнадцатилетнюю авантюристку в эмоционально зависимых лесбийских отношениях с сорокалетней Хеленой, которая находилась на уязвимом этапе своей жизни. В наши дни Мария неохотно соглашается поучаствовать в возвращении пьесы, в котором ей на этот раз предложили сыграть Хелену. Познакомившись с новой исполнительницей роли Сигрид, замешанной в самоубийстве жены своего бойфренда, Мария ввязывается в опасную игру, и ей становится трудно отличать сюжет пьесы от реальной жизни… 

  • Именно исполнительница главной роли Жюльетт Бинош обратилась к режиссеру Оливье Ассайасу и поделилась с ним идеей фильма. Концепция так ему понравилось, что Ассайас в кратчайшие сроки написал сценарий будущей картины. 
  • Французский дом моды Chanel снабдил актрис одеждой, украшениями, аксессуарами и косметикой, а также выделил часть бюджета, чтобы позволить Ассайасу снова снять фильм на его излюбленную 35-миллиметровую пленку, а не в цифровом формате.
  • История фильма повторяет реальную жизнь ее авторов: Бинош снова сотрудничает с Ассайасом, который 30 лет назад сделал ее знаменитой своим фильмом «Рандеву». 

В восемнадцать лет Мария Эндерс с успехом дебютировала в пьесе MalojaSnake. Она исполнила роль Сигрид, амбициозной девушки с непреодолимым обаянием, которая сначала очаровала, а потом довела до самоубийства взрослую женщину по имени Элена. Эта роль изменила ее жизнь. Более двадцати лет спустя, на пике славы, Марию приглашают в Цюрих на церемонию вручения престижной награды от имени автора и режиссера, которому она обязана своим ранним признанием, Вильгельма Мельхиора, живущего ныне отшельником в швейцарской деревне Зильс Мария. Но неожиданная смерть последнего за несколько часов до церемонии погружает Марию Эндерс в круговорот времени, прошлое, которое никогда не спит, возвращается…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 23 октября 2014
Премьера в мире 23 мая 2014
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Оливье Ассайас
Оливье Ассайас
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Джонни Флинн
Джонни Флинн
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы с Кристен Стюарт Фильмы с Кристен Стюарт
Постер фильма Зильс-Мария 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Зильс-Мария смотреть онлайн

Зильс-Мария
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кристен Стюарт считает, что в ее фильмографии всего пять «действительно хороших фильмов» За один из них она получила «Сезар». 
Написать
25 октября 2021 15:02
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер с закадровым переводом
Трейлер с закадровым переводом
отрывок 3
Отрывок 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши