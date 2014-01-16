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Постер фильма Роман с кокаином
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Киноафиша Фильмы Роман с кокаином

Роман с кокаином

Roman s kokainom 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вадим Масленников, главный герой кинокартины, — наш современник. Такой же как мы, вернее, как многие из нас. Чей то сын, чей-то друг, чей-то враг, чей- то любимый…

А правильно ли он живет? А как нужно жить? Так, чтобы след на земле для потомков оставить? И не в буквальном смысле землю нашу топтать, а чтобы прожить достойно и самое дорогое не растерять. А нужно ли это вообще? А главное — кому нужно?

Череда извечных вопросов: важных, насущных и очень простых — терзают его мысли, соблазны рвут его душу. Он пытается найти ответы, но попадает в круговорот непонимания, жестокости, безразличия, разочарования и насилия. Насилия над самим собой, над собственным Я.

И все же он будет пытаться жить, любить, страдать, терять и ненавидеть… Но сможет ли он…? И хватит ли у него сил вернуться, откуда обычно возврата нет…

Роман с кокаином - трейлер
Роман с кокаином  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 16 января 2014
Дата выхода
16 января 2014 Россия Alti Films 18+
16 января 2014 Беларусь
16 января 2014 Казахстан
16 января 2014 Украина
Другие названия
Roman s kokainom, Роман с кокаином
Режиссер
Геннадий Сидоров
В ролях
Игорь Триф
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Галина Звягинцева
Галина Звягинцева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.9
Оцените 11 голосов
4 IMDb
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Роман с кокаином - трейлер
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