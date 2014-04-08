Удивительный концерт-трибьют великому Маэстро в честь его Дня Рождения.
Этот проект был создан под патронажем фонда Рудольфа Нуреева и охватывает три основных направления деятельности Мастера: танец, хореография, художественное руководство балетом Парижской оперы.
Основу концерта составят прекрасные номера из классических и неклассических балетных и танцевальных постановок Нуреева разных годов. Кроме того, в концерте будут представлены и архивные материалы, демонстрирующие его безусловный талант артиста балета и педагога.
Номера, представленные в фильме-концерте:
«Маленькая смерть»
Иржи Килиан / Вольфганг Амадей Моцарт
Национальная опера в Бордо
«Сильфида»
Август Бурнонви́ль /Херман Северин Левенскольд
Лана Саленко, Мариан Валтерс, Государственный театр Берлина
«Баядерка» (2й акт па дэ дэ (pas de deux)
Мариус Петипа / Людвиг Минкус
Екатерина Кондаурова – Евгений Иванченко,
Мариинский театр, Санкт - Петербург
«Манон»
Кеннет Макмиллан / Жюль Массне
Тамара Рохо, Английский национальный балет - Федерико Бонелли, Королевский Балет, Лондон
Две пьесы для Национального балета Нидерландов
Ханс ван Манен / Эркки-Свен Тююр и Арво Пярт
Майя Махатели – Реми Вёртмайер, Нидерландский национальный балет, Амстердам
«Раймонда»
Рудольф Нуреев / Александр Глазунов
Орели Дюпон (31 май) / Мириам Олд Брахам (июнь) – Матиас Хейман, балет Парижской национальной оперы
«Спящая красавица»
Мариус Петипа / Пётр Ильич Чайковский
Евгения Образцова - Дмитрий Гуданов, Большой Театр, Москва
«Манфред»
Рудольф Нуреев / Пётр Ильич Чайковский
Матиас Хейман , балет Парижской национальной оперы
«Маргарита и Арман»
Сэр Фредерик Аштон / Ференц Лист
Тамара Рохо, английский национальный балет, Руперт Пеннефазер – Королевский балет, Лондон
«Лебединое озеро» – Белое адажио
Мариус Петипа / Пётр Ильич Чайковский
Екатерина Кондаурова - Евгений Иванченко, Мариинский театр, Санкт - Петербург
«Корсар»
Мариус Петипа / Адольф Адам
Александра Тимофеева, Кремлевский балет – Вадим Мунтагиров, английский национальный балет, Лондон
|8 апреля 2014
|Россия
|0+
|8 апреля 2014
|Казахстан
|8 апреля 2014
|Украина