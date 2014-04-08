Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Нуреев и друзья

Нуреев и друзья

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Удивительный концерт-трибьют великому Маэстро в честь его Дня Рождения.

Этот проект был создан под патронажем фонда Рудольфа Нуреева и охватывает три основных направления деятельности Мастера: танец, хореография, художественное руководство балетом Парижской оперы.

Основу концерта составят прекрасные номера из классических и неклассических балетных  и танцевальных постановок Нуреева разных годов. Кроме того, в концерте будут представлены и архивные материалы, демонстрирующие его безусловный талант артиста балета и педагога.

Номера, представленные в фильме-концерте:

«Маленькая смерть»

Иржи Килиан / Вольфганг Амадей Моцарт

Национальная опера в Бордо

«Сильфида»

Август Бурнонви́ль  /Херман Северин Левенскольд

Лана Саленко, Мариан Валтерс, Государственный театр Берлина

«Баядерка» (2й акт па дэ дэ  (pas de deux)

Мариус Петипа  / Людвиг Минкус

Екатерина Кондаурова – Евгений Иванченко,

Мариинский театр, Санкт - Петербург

«Манон»

Кеннет Макмиллан / Жюль Массне

Тамара Рохо, Английский национальный балет - Федерико Бонелли, Королевский Балет, Лондон

Две пьесы для Национального балета Нидерландов

Ханс ван Манен / Эркки-Свен Тююр и Арво Пярт

Майя Махатели – Реми Вёртмайер, Нидерландский национальный балет, Амстердам

«Раймонда»

Рудольф Нуреев / Александр Глазунов

Орели Дюпон (31 май) / Мириам Олд Брахам (июнь) – Матиас Хейман, балет Парижской национальной оперы

«Спящая красавица»

Мариус Петипа  / Пётр Ильич Чайковский

Евгения Образцова  - Дмитрий Гуданов, Большой Театр, Москва

«Манфред»

Рудольф Нуреев / Пётр Ильич Чайковский

Матиас Хейман , балет Парижской национальной оперы

«Маргарита и Арман»

Сэр Фредерик Аштон / Ференц Лист

Тамара Рохо, английский национальный балет,  Руперт Пеннефазер – Королевский балет, Лондон

«Лебединое озеро» – Белое адажио

Мариус Петипа / Пётр Ильич Чайковский

Екатерина Кондаурова  - Евгений Иванченко, Мариинский театр, Санкт - Петербург

«Корсар»

Мариус Петипа / Адольф Адам

Александра Тимофеева, Кремлевский балет – Вадим Мунтагиров, английский национальный балет, Лондон

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 8 апреля 2014
Дата выхода
8 апреля 2014 Россия 0+
8 апреля 2014 Казахстан
8 апреля 2014 Украина
Режиссер
Рудольф Нуреев
Рудольф Нуреев
В ролях
Рудольф Нуреев
Рудольф Нуреев
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

