Реальная белка, 2013

В центре сюжета – хитрая вороватая белка по имени Злюк и его преданный друг в лице крысы по имени Бадди. Главный герой полностью оправдывает свою кличку: за скверный характер и криминальные замашки его недолюбливают другие обитатели Либерти-парка. Чаша терпения животных переполняется, когда Злюк и Бадди в попытках украсть тележку с арахисом сжигают большое дерево с общим запасом пропитания на зиму.

Но отчаиваться изгнанной белке долго не приходится, ведь он практически сразу находит магазин орехов и, недолго думая, решается на его ограбление. Но вот незадача: помогать Злюку берется не только Бадди, но и целая компания непутевых старых знакомых из парка, от которых вреда больше, чем толка. Ко всему прочему, выясняется, что ореховая лавка – все лишь прикрытие для настоящих грабителей, планирующих налет на банк неподалеку.

“Реальная белка” – полнометражный дебют канадского аниматора Питера Лепениотиса, за плечами которого числится опыт сотрудничества с Disney и Pixar. В оригинальной версии мультфильма персонажи разговаривают голосами Уилла Арнетта, который озвучил Бэтмена в “Лего Фильме: Бэтмен”, а также Лиама Нисона, Кэтрин Хайгл и Брендана Фрейзера. В российском дубляже приняли участие актеры Сергей Бурунов (Злюк) и Максим Виторган (Перси), певец Николай Басков (Грейсон), актриса Анна Чиповская (Энди), ведущие Ольга Шелест (мопс Зайка) и Ксения Собчак (Лана).