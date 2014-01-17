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Реальная белка Реальная белка
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The Nut Job

Реальная белка, 2013

2013 / Канада / США
6.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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В центре сюжета – хитрая вороватая белка по имени Злюк и его преданный друг в лице крысы по имени Бадди. Главный герой полностью оправдывает свою кличку: за скверный характер и криминальные замашки его недолюбливают другие обитатели Либерти-парка. Чаша терпения животных переполняется, когда Злюк и Бадди в попытках украсть тележку с арахисом сжигают большое дерево с общим запасом пропитания на зиму.

Но отчаиваться изгнанной белке долго не приходится, ведь он практически сразу находит магазин орехов и, недолго думая, решается на его ограбление. Но вот незадача: помогать Злюку берется не только Бадди, но и целая компания непутевых старых знакомых из парка, от которых вреда больше, чем толка. Ко всему прочему, выясняется, что ореховая лавка – все лишь прикрытие для настоящих грабителей, планирующих налет на банк неподалеку.

“Реальная белка” – полнометражный дебют канадского аниматора Питера Лепениотиса, за плечами которого числится опыт сотрудничества с Disney и Pixar. В оригинальной версии мультфильма персонажи разговаривают голосами Уилла Арнетта, который озвучил Бэтмена в “Лего Фильме: Бэтмен”, а также Лиама Нисона, Кэтрин Хайгл и Брендана Фрейзера. В российском дубляже приняли участие актеры Сергей Бурунов (Злюк) и Максим Виторган (Перси), певец Николай Басков (Грейсон), актриса Анна Чиповская (Энди), ведущие Ольга Шелест (мопс Зайка) и Ксения Собчак (Лана).

Мультфильм основан на короткометражном анимационном фильме “Угрюмая Белка” (2005) режиссера Питера Лепениотиса и развивает многие сюжетные ходы, которые Лепениотис наметил в одиннадцатиминутном оригинале.

Южнокорейский поп-исполнитель Psy согласился на камео в мультфильме и предоставил права на использование своего хита “Gangnam Style”.

За американский прокат мультфильма отвечала компания The Weinstein Company братьев Вайнштейн.

На протяжении мультфильма можно заметить, что у Бадди меняется цвет глаз – от карего к зеленому и голубому.

Уже после первого успешного уикенда в кинотеатрах США создатели фильма объявили о создании сиквела “Реальная белка 2”.

“Реальная белка” – это совместный проект Канады, США и Южной Кореи, который стал дебютным полнометражным мультфильмом для канадской студии ToonBox и корейской студии Red Rover.

Художник Йен Хаттингс, работавший над “Реальной белкой”, известен в первую очередь благодаря мультфильмам “Покахонтас 2”, “Русалочка 2” и “Красавица и Чудовище: Заколдованное Рождество”. В подготовке сценария принял участи Лорн Кэмерон (“Лесная братва”, “Братец медвежонок”) и Роберт Рис (“Русалочка: Начало истории Ариэль”, “Золушка 3: Злые чары”).

“Реальная белка” завоевала приз зрительских симпатий как лучший детский мультфильм на фестивале анимации в Брюсселе в 2015 году.

Деспотичного главу парка – Енота – в оригинальной версии озвучил Лиам Нисон. На эту роль также рассматривался Алек Болдуин.

Белку Злюка могли бы озвучить Вуди Аллен, Джим Керри, Джон Стамос, Скотт Байо, Фрэнки Мунис или Джейсон Айзекс, белку Энди – Сандра Баллок или Энн Хэтэуэй, Грейсона – Патрик Стюарт, Крота – Адам Голдберг, а Джимми – DJ Khaled, Крис Рок, Джеймс Эрл Джонс, Исайя Вашингтон или Уилл Смит.

“Реальная белка” – седьмой анимационный фильм для Уилла Арнетта, после мультфильмов “Ледниковый период 2: Глобальное потепление” (2006), “Рататуй” (2007), “Хортон” (2008), “Монстры против пришельцев” (2009), “Гадкий я” (2010) и “Ариэтти из страны лилипутов” (2010).

Учитывая бюджет в 43 миллиона долларов, “Реальная белка” стала одним из самых дорогих анимационных фильмов совместного производства в Южной Корее на момент выхода. Мультик окупился в несколько раз, собрав в мировом прокате 120 885 527 долларов.

Пытаясь выжить в городе, неразлучные друзья, белка Злюк и крысёнок Бадди, натыкаются на магазин, до краёв набитый их любимым лакомством - орехами. Чувствуя, что "мечты сбываются", приятели планируют величайшее ограбление в истории грызунов. Но тут совсем некстати нарисовались бедные родственники из парка - прямо 13 друзей Оушена! Однако им всем невдомёк, что магазин орехов - лишь прикрытие для банды грабителей, которые намерены вырыть туннель под банк и подменить мешки с деньгами на мешки с теми самыми орехами. Чувствуете, запахло жареным?!

6.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 апреля 2014
Премьера в мире 17 января 2014
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Питер Лепениотис
Питер Лепениотис
В ролях
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Реальная белка 7 постеров
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