Таблетка от слез, 2014

Провинциальная девушка Лариса учится пединституте и встречается с богатым москвичом Ромой. Она хочет выйти за него замуж и надеется на счастливое будущее. Мечты рушатся после внезапной беременности…

Лариса приехала из Воронежа в Москву и поступила в педагогический институт. Ее голова забита не учебой, а мыслями о Роме – москвиче из состоятельной семьи. Уже год у них длится страстный роман, который, как кажется Ларисе, ведет к свадьбе. Неожиданно девушка узнает, что беременна. Рома оказывается безответственным парнем, пугается серьезных отношений и бросает Ларису.

Героиня с трудом оканчивает институт и понимает, что в ее положении срочно нужна работа. Она устраивается по специальности – воспитательницей в детский сад. Там Лариса привязывается к мальчику Никите – странному и замкнутому ребенку. Его всегда забирает папа, а маму никто никогда не видел. Из-за проблем с мальчиком героиня конфликтует с отцом Никиты, но вскоре их общение меняет вектор…