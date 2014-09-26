Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
7.6
Киноафиша Фильмы Пластиковый Иисус
7.6

Пластиковый Иисус

, 2013
Plastic Jesus
США / драма / 18+
7.6

В ролях

Маккензи Фой
Маккензи Фой
Daisy
Хилари Бертон
Хилари Бертон
Чандлер Кентербери
Чандлер Кентербери
Malick
Пол Шнайдер
Пол Шнайдер
Джошуа Леонард
Джошуа Леонард
Джонни Секвойя
Марк Джеффри Миллер
Mr. Hicks
Bryce Hurless
Jesse
John Burton
Paramedic
Joshua Cook
Young Malick
Режиссер Эрика Дантон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 26 сентября 2014
Дата выхода
26 сентября 2014 Россия 16+
26 сентября 2014 Казахстан
26 сентября 2014 США
26 сентября 2014 Украина
Другие названия
Black Eyed Dog, Plastic Jesus

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Пластиковый Иисус

Клуб 27
Клуб 27 драма
2008, США
6.0
С тех пор
С тех пор драма
2014, США
5.0
Дочь
Дочь драма
2015, Австралия
6.0
Если я останусь
Если я останусь драма
2014, США
7.0
Я верю в единорогов
Я верю в единорогов драма
2014, США
6.0
Воды слонам!
Воды слонам! драма
2011, США
7.0
Ложь
Ложь драма
2011, США
5.0
Военный ныряльщик
Военный ныряльщик драма, биография
2000, США
7.0
Секретная жизнь пчел
Секретная жизнь пчел приключения, драма
2008, США
7.0
Ларс и реальная девушка
Ларс и реальная девушка комедия, драма
2007, США
6.0
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса драма, боевик, вестерн
2007, США
7.0
Цветы войны
Цветы войны исторический, драма
2012, Китай
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше