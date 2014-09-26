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7.6
Киноафиша
Фильмы
Пластиковый Иисус
7.6
Пластиковый Иисус
, 2013
Plastic Jesus
США / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
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7.6
В ролях
Маккензи Фой
Daisy
Хилари Бертон
Чандлер Кентербери
Malick
Пол Шнайдер
Джошуа Леонард
Джонни Секвойя
Марк Джеффри Миллер
Mr. Hicks
Bryce Hurless
Jesse
John Burton
Paramedic
Joshua Cook
Young Malick
Режиссер
Эрика Дантон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
26 сентября 2014
Дата выхода
26 сентября 2014
Россия
16+
26 сентября 2014
Казахстан
26 сентября 2014
США
26 сентября 2014
Украина
Другие названия
Black Eyed Dog, Plastic Jesus
Еще
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
15
голосов
7.1
IMDb
Отзывы о фильме
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