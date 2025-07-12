Гай Ричи ушел по-английски, «Дом у дороги» теперь пустует: фанатам пора переживать за судьбу самого отвязного боевика Amazon

Потеря громкая и неожиданная: Гай Ричи больше не будет снимать сиквел «Дома у дороги» — стримингового боевика, ставшего в 2024 году рекордсменом Prime Video. Причины ухода режиссёра официально не называются, но известно, что производство фильма должно стартовать уже в сентябре, а в главной роли по-прежнему заявлен Джейк Джилленхол.

Что известно от сплетников

Пока студия Amazon MGM хранит молчание, инсайдеры спорят: был ли это творческий разрыв или Ричи просто решил сосредоточиться на других проектах, среди которых — чёрная комедия «Жена и собака» с Камбербэтчем и Хопкинсом.

Тем временем сценарий для продолжения пишет Уилл Билл — автор «Плохих парней: Наезд или смерть». Но сюжет, как и новый постановщик, до сих пор не раскрыты.

Чем отличились прошлые части

Первый фильм, ремейк боевика с Патриком Суэйзи, собрал 80 миллионов зрителей на стриминге, стал самым популярным цифровым релизом Amazon MGM и подарил фанатам харизматичного вышибалу в исполнении Джилленхола.

Отметился во второстепенной роли и боец MMA Конор Магрегор, сыгравший безумного решалу. Успех был так велик, что о продолжении объявили всего через пару месяцев после релиза.

Теперь же вопрос: сумеет ли вторая часть сохранить фирменный стиль, если её автор и идейный вдохновитель — Ричи — выбывает из игры? Или нас ждёт совсем другой «Дом у дороги»? Ответов пока нет, но съёмки вот-вот начнутся.

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