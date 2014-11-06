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Of Mice and Men

О мышах и людях, 2014

2014 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Джордж и Ленни – два лучших друга, скитающихся по Америке в годы Великой депрессии в поисках работы. Невысокий и ловкий Джордж хочет накопить денег, чтобы купить собственное ранчо. У сильного физически, но по-детски наивного и ранимого Ленни куда более простые мечты – разводить пушистых крольчат. Прибыв на новое место, молодые люди знакомятся с Рослым, самым сильным работником на ранчо, и сыном хозяина – Кудряшом. Рослый сразу же проникается симпатией к Джорджу и Ленни, а вот бывший боксер Кудряш не так дружелюбен – он завидует физической силе Ленни и поэтому постоянно придирается к нему по мелочам. На ранчо также живет жена Кудряша, одинокая молодая женщина, променявшая свои мечты на жизнь с мужем, которого она не любит – и именно она, сама еще о том не догадываясь, повлияет на дальнейшую судьбу Джорджа и Ленни...

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 3 декабря 2014
Премьера в мире 6 ноября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Анна Д. Шапиро
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Алекс Морф
Лейтон Мистер
Лейтон Мистер
Джим Нортон
Джим Нортон
Джим Пэррак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма О мышах и людях 1 постер
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