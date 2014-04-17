Российская комедия расскажет о том, что может произойти с группой разных людей, которые волею судьбы оказались в одном и том же поезде. Состав едет из Москвы во Владивосток. Сергей готов на все, чтобы выиграть пари. Он должен сделать фотографию с амурским тигром, иначе лишится всего имущества. В пути он знакомится с Милой – актрисой, которая едет на съемки на поезде, потому что боится летать. За семь дней в пути судьбы главных героев переплетутся так, что они и сами не смогут их распутать.