Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Скорый "Москва-Россия"
1 постер
Киноафиша Фильмы Скорый "Москва-Россия"

Скорый "Москва-Россия"

Skoryy 'Moskva-Rossiya' 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Российская комедия расскажет о том, что может произойти с группой разных людей, которые волею судьбы оказались в одном и том же поезде. Состав едет из Москвы во Владивосток. Сергей готов на все, чтобы выиграть пари. Он должен сделать фотографию с амурским тигром, иначе лишится всего имущества. В пути он знакомится с Милой – актрисой, которая едет на съемки на поезде, потому что боится летать. За семь дней в пути судьбы главных героев переплетутся так, что они и сами не смогут их распутать.

  • На роли немцев режиссер Игорь Волошин пригласил своих знакомых из Австрии. Один из них – атташе по культуре в российском представительстве страны.
  • Сцены, в которых действие происходит в Подмосковье, на самом деле снимали в Крыму.
  • В некоторых эпизодах принимали участие члены клуба из Москвы Altezza-club.
  • Голливудскую звезду Милу в ленте исполнила американская актриса русского происхождения Маргарита Левиева.
  • Режиссер признавался, что на съемки его вдохновил Сергей Светлаков, исполнивший главную мужскую роль. Он, по мнению Волошина, является реинкарнацией Энди Уорхола.
  • Светлаков не только исполнил главную роль, но также выступил в качестве соавтора сценария и продюсера.

Это история про парня, который душу готов продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube. На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — Владивосток», где сталкивается с американской актрисой, страдающей аэрофобией. В пути незнакомцев ожидают такие приключения, что они отстают от поезда, который пытаются догнать, продвигаясь по нашей непредсказуемой и сказочной России-матушке… Ведь каждому из них нужно оказаться во Владивостоке ровно через 7 дней — по причинам, которые они тщательно скрывают друг от друга.

Скорый "Москва-Россия" - трейлер
Скорый "Москва-Россия"  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 17 апреля 2014
Дата выхода
17 апреля 2014 Россия Наше кино 12+
17 апреля 2014 Беларусь
17 апреля 2014 Казахстан
5 мая 2014 США
17 апреля 2014 Украина
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $5 173 335
Производство Bulldozerfilms
Другие названия
Skoryy 'Moskva-Rossiya', Express 'Moscow - Russia', Ātrvilciens Maskava-Krievija, Greitasis 'Maskva-Rusija', Trenul rapid 'Moscova-Rusia', Скорый 'Москва - Россия'
Режиссер
Игорь Волошин
Игорь Волошин
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Маргарита Левиева
Маргарита Левиева
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Скорый "Москва-Россия"
Горько! 6.1
Горько! (2013)
Мир будущего 3.7
Мир будущего (2017)
Любовь без обязательств 6.5
Любовь без обязательств (2015)
Джеймс Уайт 7.1
Джеймс Уайт (2015)
Рыцари Королевства Крутизны 5.8
Рыцари Королевства Крутизны (2013)
Невидимый 6.2
Невидимый (2007)
Смешанные чувства 4.2
Смешанные чувства (2014)
Мой будущий тесть — аферист 5.1
Мой будущий тесть — аферист (2013)
Мифы 3.8
Мифы (2017)
Беспринципные в деревне 5.3
Беспринципные в деревне (2023)
Елки 8 4.0
Елки 8 (2021)
Любовницы 5.1
Любовницы (2019)
Фильм находится в подборках
Фильмы про железную дорогу Фильмы про железную дорогу

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 31 голос
3.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3690 В жанре «комедия»  1034 В жанре «приключения»  664 В фильмах России  664
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
После просмотра данного фильма мне очень захотелось, чтобы появился такой закон, благодаря которому за создание тупых фильмов давали тюремный срок. Создателям этого же творения ПОЖИЗНЕННО!
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Да ну фигня полная. Не понравился фильм. А кадры с Мужиками-русалками - ЭТО ВООБЩЕ КАК ТАКУЮ ХРЕНЬ МОЖНО БЫЛО ПРИДУМАТЬ ?????????? и ещё… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Скорый "Москва-Россия" - трейлер
Скорый "Москва-Россия" Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше