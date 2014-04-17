Российская комедия расскажет о том, что может произойти с группой разных людей, которые волею судьбы оказались в одном и том же поезде. Состав едет из Москвы во Владивосток. Сергей готов на все, чтобы выиграть пари. Он должен сделать фотографию с амурским тигром, иначе лишится всего имущества. В пути он знакомится с Милой – актрисой, которая едет на съемки на поезде, потому что боится летать. За семь дней в пути судьбы главных героев переплетутся так, что они и сами не смогут их распутать.
Это история про парня, который душу готов продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube. На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — Владивосток», где сталкивается с американской актрисой, страдающей аэрофобией. В пути незнакомцев ожидают такие приключения, что они отстают от поезда, который пытаются догнать, продвигаясь по нашей непредсказуемой и сказочной России-матушке… Ведь каждому из них нужно оказаться во Владивостоке ровно через 7 дней — по причинам, которые они тщательно скрывают друг от друга.
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