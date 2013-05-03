Из национального заповедника похищают главное его достояние — орла редкой породы. Но при похищении удается спастись его птенцу. Патрульная машина Плодди вместе с верными друзьями спешит на помощь. Им предстоит выяснить, кто же этот коварный похититель, а заодно и присмотреть за малышом, пока не найдется его мама.
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