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Постер мультфильма Лесной патруль
5.6
Лесной патруль - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Лесной патруль
5.6

Лесной патруль

, 2013
Pelle Politibil på sporet
Норвегия / анимация / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Лесной патруль
5.6
Лесной патруль - Дублированный трейлер
Лесной патруль  Дублированный трейлер

О фильме

Из национального заповедника похищают главное его достояние — орла редкой породы. Но при похищении удается спастись его птенцу. Патрульная машина Плодди вместе с верными друзьями спешит на помощь. Им предстоит выяснить, кто же этот коварный похититель, а заодно и присмотреть за малышом, пока не найдется его мама.

В ролях

Гард Б. Эйдсвольд
Гард Б. Эйдсвольд
Лене Конгсвик Йохансен
Эмили Нордли
Хеге Шёен
Роберт Столтенберг
Бьорн Сундквист
Бьорн Сундквист
Аэрли Остин
Elizabeth
Ashley Bril
Eagle Mother
Ashley Bril
Eagle Mother
Ash Crist
Hilda
Serra Hirsch
Hilda - French
Anthony David Lawson
Chief of Police
Режиссер Расмус А. Сивертсен
Сценарист Артур Йохансен
Композитор Тронд Бьеркнес
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 3 мая 2013
Дата выхода
15 мая 2014 Россия Ракета Релизинг 0+
15 мая 2014 Беларусь
15 мая 2014 Казахстан
16 января 2014 Нидерланды
3 мая 2013 Норвегия
23 сентября 2014 США
15 мая 2014 Украина
20 марта 2014 Южная Корея
Бюджет $3 600 000
Сборы в мире $2 220 689
Производство Kaboom! Entertainment, Neofilm
Другие названия
Pelle Politibil på sporet, Bold Eagles, Hrabri autić Plodi, Pelle de politiewagen rijdt weer uit, Pelle en de Dierenrovers, Ploddy, el retorn del cotxe policia, Politseiauto Pelle tegutseb jälle, Un aigle courageux, Лісовий патруль, ポリスカーズ, Hrabri Avtek Plodi, Politseiaotu Pelle tegutseb jälle, Ploddy the Police Car on the Case, 꼬마영웅 경찰차 프로디 2, 꼬마영웅 경찰차 프로디2, Ploddy The Police Car 2

Рейтинг мультфильма

5.6
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
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Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Лесной патруль - Дублированный трейлер
Лесной патруль Дублированный трейлер
Лесной патруль - Трейлер
Лесной патруль Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

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