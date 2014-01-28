Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Снегурочка
Постер фильма Снегурочка
Рейтинги
4.3 Рейтинг IMDb: 4.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Снегурочка

Снегурочка

Snegurochka 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой фильма, 40-летний Алексей Нечаев – уважаемый профессор и благополучный семьянин. Мужчине кажется, что у него есть все – ровно до тех пор, пока в его жизнь не врывается нежданная любовь… Красивая, юная, жизнерадостная Светлана пробуждает в герое такое сильное чувство, какого он не испытывал никогда прежде. Рядом с девушкой герой забывает обо всем, и скоро эта беспечность оборачивается для него большими неприятностями. Все, чего Алексей достиг за эти годы, может рухнуть в одночасье. На одной чаше весов оказывается настоящая любовь, на другой – безупречная репутация. Какой же выбор сделает герой?

  • Фильм был снят независимой киностудией “АСДС”, название которой состоит из инициалов ее создателей – Андрея Сигле и Дмитрия Светозарова. Кстати, Дмитрий Светозаров выступил режиссером “Снегурочки”, а Андрей Сигле – продюсером. 
  • Сценарист фильма Аркадий Тигай ранее уже сотрудничал с Андреем Сигле и Дмитрием Светозаровым. В 2010 году на экраны вышел их совместно созданный фильм “Любовь без правил” с Александром Домогаровым и Полиной Филоненко в главных ролях. 
  • Валерий Дегтярь (Алексей) и Ирина Полянская (Лена) вместе снимались в сериале “Убойная сила” (2000-2005) и фильме “Кома” (2012). 

В одночасье испарилось и потеряло цену все, к чему стремился и чего достиг за неполные сорок лет жизни Алексей Нечаев, руководитель, лауреат, профессор, член государственных комиссий, фондов, советов при президенте, включая дом и семью. Имя этому наваждению — запретная любовь. Влюбившись в девушку, годящуюся ему в дочери, внешне обаятельную, по-детски дурашливую и наивную, главный герой, сам того не замечая, медленно разрушает свою жизнь…

Снегурочка - трейлер
Снегурочка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 28 января 2014
Дата выхода
28 января 2014 Россия Pro-line 16+
30 января 2014 Беларусь
30 января 2014 Казахстан
30 января 2014 Украина
Бюджет €1 500 000
Производство Studio ACDC, Proline Film, Министерство культуры Российской Федерации
Другие названия
Snegurochka, Lumivalgeke, The Snow Maiden, Снегурочка
Режиссер
Дмитрий Светозаров
Дмитрий Светозаров
В ролях
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Валерий Дегтярь
Валерий Дегтярь
Евгений Катаев
Евгений Катаев
Алиса Миронова
Ирина Полянская
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Снегурочка
Географ глобус пропил 7.2
Географ глобус пропил (2013)
Скорость 6.3
Скорость (1983)
Тень 4.6
Тень (2016)
Прорыв 6.1
Прорыв (1986)
Спасти Ленинград 5.3
Спасти Ленинград (2019)
Дикарка 5.9
Дикарка (2002)
Фильм находится в подборках
Русские фильмы про Новый год и Рождество Русские фильмы про Новый год и Рождество

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 19 голосов
4.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Специальный показ фильма «Снегурочка»
Специальный показ фильма «Снегурочка» 6 декабря в 20:00 в культурном центре «Арт-вокзал» (Выборгское шоссе, 13А, ТК «Экополис») пройдёт показ фильма «Снегурочка», который лично представит исполнитель
Написать
5 декабря 2016 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Снегурочка - трейлер
Снегурочка Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше