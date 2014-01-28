Главный герой фильма, 40-летний Алексей Нечаев – уважаемый профессор и благополучный семьянин. Мужчине кажется, что у него есть все – ровно до тех пор, пока в его жизнь не врывается нежданная любовь… Красивая, юная, жизнерадостная Светлана пробуждает в герое такое сильное чувство, какого он не испытывал никогда прежде. Рядом с девушкой герой забывает обо всем, и скоро эта беспечность оборачивается для него большими неприятностями. Все, чего Алексей достиг за эти годы, может рухнуть в одночасье. На одной чаше весов оказывается настоящая любовь, на другой – безупречная репутация. Какой же выбор сделает герой?