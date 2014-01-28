Главный герой фильма, 40-летний Алексей Нечаев – уважаемый профессор и благополучный семьянин. Мужчине кажется, что у него есть все – ровно до тех пор, пока в его жизнь не врывается нежданная любовь… Красивая, юная, жизнерадостная Светлана пробуждает в герое такое сильное чувство, какого он не испытывал никогда прежде. Рядом с девушкой герой забывает обо всем, и скоро эта беспечность оборачивается для него большими неприятностями. Все, чего Алексей достиг за эти годы, может рухнуть в одночасье. На одной чаше весов оказывается настоящая любовь, на другой – безупречная репутация. Какой же выбор сделает герой?
В одночасье испарилось и потеряло цену все, к чему стремился и чего достиг за неполные сорок лет жизни Алексей Нечаев, руководитель, лауреат, профессор, член государственных комиссий, фондов, советов при президенте, включая дом и семью. Имя этому наваждению — запретная любовь. Влюбившись в девушку, годящуюся ему в дочери, внешне обаятельную, по-детски дурашливую и наивную, главный герой, сам того не замечая, медленно разрушает свою жизнь…
|28 января 2014
|Россия
|Pro-line
|16+
|30 января 2014
|Беларусь
|30 января 2014
|Казахстан
|30 января 2014
|Украина