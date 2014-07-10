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Поддубный Поддубный
Киноафиша Фильмы Поддубный

Поддубный, 2013

2013 / Россия
7.5 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм Глеба Орлова посвящен реальной личности – знаменитому борцу и атлету Ивану Поддубному. Он был обычным парнем из села, работал грузчиком в порту Феодосии, а позже стал шестикратным мировым чемпионом по французской борьбе, российской легендой спорта. Жизнь Ивана поменялась внезапно: парень оказался на цирковом выступлении гастролирующей труппы, и выступающие попросили его померяться силами с настоящим борцом. Поддубный победил, и руководитель цирка обратил на него внимание, предложив работу. Иван согласился. В цирке он встретился со свой будущей женой – Мими, воздушной гимнасткой, в которую атлет влюбился с первого взгляда. Позже легендарный борец говорил, что только любовь смогла его победить, уложив на лопатки. Кинолента рассказывает о тридцатилетнем периоде из жизни Поддубного.

  • Для главной роли в фильме о Поддубном актеру Михаилу Пореченкову пришлось поправиться на четырнадцать килограммов. На момент съемок он весил 120 кг, а замеры тела всего на несколько сантиметров отличались от данных реального персонажа.
  • В реальности атлет пользовался стальной тростью, которая весила 16 кг. Для фильма сделали точную копию аксессуара, которая очень понравилась Пореченкову.
  • Эпизоды, повествующие о событиях в Феодосии, снимались в Севастополе, на Графской пристани.
  • Матч-реванш, который в фильме происходит в Париже, на самом деле был проведен в Санкт-Петербурге.
  • Поддубный в 53 года проиграл рязанскому силачу Ивану Чуфистову. После боя он обратился к сопернику со словами «Не тебе, Вань, я проиграл, а своей старости».
  • В зарубежном прокате фильм называется «Железный Иван».
  • Юрий Коротков создал сценарий для фильма еще в 2000-х, но истории пришлось долго ждать реализации.
  • Съемки «Поддубного» продолжались 51 день почти круглосуточного труда съемочной группы.
  • Режиссер фильма называет самой сложной работой в этом фильме сцены в Плевене. В небольшом театре снимались бои Ивана на мировых Чемпионатов. Приходилось работать по 14 часов подряд, в душном помещении, сложно было и физически, и эмоционально.
  • Глеб Орлов изначально хотел видеть в главной роли Пореченкова, идеально подходящего для образа русского богатыря. Но продюсеры настояли на проведении проб. Орлов устроил смотры, но итог остался неизменным: фактура и актерские навыки Михаила максимально вписывались в эту роль.
  • Картины родного села Поддубного снимались в музее архитектуры и быта Украины – Пирогово.
  • На гримирование Пореченкова для образа Ивана уходило по три часа.
  • Катерина Шпица, исполнившая роль Мими, возлюбленной Поддубного, обучалась у циркового тренера для этого образа. О ее историческом прототипе почти не нашлось сведений, поэтому актриса ориентировалась на общую информацию о цирковых номерах и костюмах для артистов того времени.
  • Сцены борьбы снимались без дублеров. Однажды Михаил Пореченков получил трещины в двух ребрах во время съемок боя. По его словам, эти эпизоды были самыми изнуряющими в фильме.
  • Катерина Шпица рассказывала, что на съемках часто было весело. Актрисе очень понравился эпизод, в котором она учит Поддубного французскому. Съемочная группа шутила, что на фоне персонажа хрупкой, миниатюрной Шпицы актер, сыгравший Ивана, выглядит максимально угрожающе.
  • На американских долларовых счетах Поддубного, который скончался в 1949 году, до сих пор хранятся десятки миллионов, которые борец не смог получить при жизни из-за лазеек в финансовом законодательстве. Из Америки легендарный спортсмен возвращался без денег, вынужденный начинать жизнь на родине с нуля.

Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом характере Поддубного слагали легенды. И в 50 великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а вопросах чести и справедливости не знал компромиссов. И лишь любовь смогла уложить Русского Богатыря на обе лопатки…

7.5 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 июля 2014
Премьера в мире 10 июля 2014
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Глеб Орлов
Глеб Орлов
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поддубный 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
patish 16 февраля 2016, 15:19
Отличный фильм. Сначала, перед просмотром, посмотрел документальный фильм про Поддубного. Могу сказать, что все события и даже некоторые диалоги,… Читать дальше…
Alisha 16 февраля 2016, 02:29
очень понравился фильм, на одном дыхании смотрела. Перед просмотром читала биографию Поддубного, поэтому смотреть было интересно во всех отношениях. Плюс любовная интрига очень тронула.
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