Поддубный, 2013

Фильм Глеба Орлова посвящен реальной личности – знаменитому борцу и атлету Ивану Поддубному. Он был обычным парнем из села, работал грузчиком в порту Феодосии, а позже стал шестикратным мировым чемпионом по французской борьбе, российской легендой спорта. Жизнь Ивана поменялась внезапно: парень оказался на цирковом выступлении гастролирующей труппы, и выступающие попросили его померяться силами с настоящим борцом. Поддубный победил, и руководитель цирка обратил на него внимание, предложив работу. Иван согласился. В цирке он встретился со свой будущей женой – Мими, воздушной гимнасткой, в которую атлет влюбился с первого взгляда. Позже легендарный борец говорил, что только любовь смогла его победить, уложив на лопатки. Кинолента рассказывает о тридцатилетнем периоде из жизни Поддубного.