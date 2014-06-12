В основе сюжета фильма — события одного летнего дня из жизни семьи Чеховых на даче в середине 80-х годов 19 века. 26-летний Антон самоотверженно, с трудом содержит большую и неблагополучную семью: разорившегося отца, болезненную мать, сестру, старших и младших братьев.

С утра до вечера он занят поденной литературной работой — пишет короткие комические рассказы в дешевые журналы. Антон Чехов, будущий великий писатель, в фильме только осознает собственный дар.

Рядом с Антоном его старшие братья — Николай, талантливый художник, так и не написавший своего живописного шедевра, и Александр, ближайший друг и отчаянный завистник Антона, одаренный писатель, «профукавший» свой талант.