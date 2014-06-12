Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Братья Ч
Постер фильма Братья Ч
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Братья Ч

Братья Ч

Bratya Ch 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В основе сюжета фильма — события одного летнего дня из жизни семьи Чеховых на даче в середине 80-х годов 19 века. 26-летний Антон самоотверженно, с трудом содержит большую и неблагополучную семью: разорившегося отца, болезненную мать, сестру, старших и младших братьев.

С утра до вечера он занят поденной литературной работой — пишет короткие комические рассказы в дешевые журналы. Антон Чехов, будущий великий писатель, в фильме только осознает собственный дар.

Рядом с Антоном его старшие братья — Николай, талантливый художник, так и не написавший своего живописного шедевра, и Александр, ближайший друг и отчаянный завистник Антона, одаренный писатель, «профукавший» свой талант.

Братья Ч - трейлер 1
Братья Ч  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 12 июня 2014
Дата выхода
12 июня 2014 Россия 16+
29 января 2015 Казахстан
29 января 2015 Украина
Производство Passenger Film Studio
Другие названия
Bratya Ch, Bratje C, Братья Ч
Режиссер
Михаил Угаров
В ролях
Егор Корешков
Егор Корешков
Александр Молочников
Александр Молочников
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Яна Иртеньева
Артём Григорьев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Братья Ч
1993 6.8
1993 (2023)
Воскресенье 5.1
Воскресенье (2019)
Кислота 6.3
Кислота (2018)
Метаморфозис 6.9
Метаморфозис (2015)
До свидания, мама 4.6
До свидания, мама (2014)
Чемпионы 5.6
Чемпионы (2014)
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее 6.5
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее (2015)
Балет в пламени войны 6.3
Балет в пламени войны (2015)
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности 5.1
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности (2015)
Всё хорошо 6.8
Всё хорошо (2021)
Джетлаг 7.0
Джетлаг (2021)
Разбуди меня 6.2
Разбуди меня (2016)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Братья Ч - трейлер 1
Братья Ч Трейлер 1
Братья Ч - трейлер 2
Братья Ч Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше