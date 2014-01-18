История об однополой паре, Бене и Джордже, которые прожили вместе 28 лет и, в конце концов, официально зарегистрировали свой брак в мэрии на Манхэттене. Однако после возвращения из свадебного путешествия они получают неприятное известие: Бена, работавшего дирижером хора в католической школе, решили уволить. Не имея больше возможности оплачивать свою маленькую квартирку, «молодожены» вынуждены поселиться отдельно друг от друга. Один из них переезжает к племяннику и его семье в Бруклин, а другой — в соседнюю квартиру, где живут два гея-полицейских.