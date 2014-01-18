Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Постер фильма Любовь - странная штука
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Киноафиша Фильмы Любовь - странная штука

Любовь - странная штука

Love Is Strange 18+
О фильме

История об однополой паре, Бене и Джордже, которые прожили вместе 28 лет и, в конце концов, официально зарегистрировали свой брак в мэрии на Манхэттене. Однако после возвращения из свадебного путешествия они получают неприятное известие: Бена, работавшего дирижером хора в католической школе, решили уволить. Не имея больше возможности оплачивать свою маленькую квартирку, «молодожены» вынуждены поселиться отдельно друг от друга. Один из них переезжает к племяннику и его семье в Бруклин, а другой — в соседнюю квартиру, где живут два гея-полицейских.

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 26 октября 2014
Премьера в мире 18 января 2014
18 января 2014 Россия 18+
2 октября 2014 Албания
12 ноября 2014 Бельгия
15 января 2015 Бразилия
6 января 2015 Великобритания
7 февраля 2014 Германия
18 декабря 2014 Греция
23 октября 2014 Израиль
6 января 2015 Ирландия
7 ноября 2014 Испания
20 ноября 2014 Италия
18 января 2014 Казахстан
19 сентября 2014 Канада
16 октября 2014 Македония
8 января 2015 Нидерланды
6 ноября 2014 Новая Зеландия
27 ноября 2014 Португалия
22 августа 2014 США
16 октября 2014 Сербия
18 января 2014 Украина
12 ноября 2014 Франция
2 января 2015 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $3 057 388
Производство Parts and Labor, Faliro House Productions, Film50
Другие названия
Love Is Strange, El amor es extraño, A szerelem útjai, Ahava hea mouzara, Armastus on kummaline, Aşk Başkadır, Ciudata mai e dragostea, I agapi einai paraxeni, I toni dell'amore, L'amor és estrany, Liebe geht seltsame Wege, Ljubav je čudna stvar, Ljubezen je cudna rec, Love Is Strange - O Amor é Uma Coisa Estranha, Miłość jest zagadką, O Amor é Estranho, Η αγάπη είναι παράξενη, Любовта е странно нещо, Любовь - странная штука, 人生は小説よりも奇なり, 愛，不散
Режиссер
Айра Сакс
Айра Сакс
В ролях
Мариса Томей
Мариса Томей
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Альфред Молина
Альфред Молина
Шайен Джексон
Чарли Тахэн
Чарли Тахэн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
