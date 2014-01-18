Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
История об однополой паре, Бене и Джордже, которые прожили вместе 28 лет и, в конце концов, официально зарегистрировали свой брак в мэрии на Манхэттене. Однако после возвращения из свадебного путешествия они получают неприятное известие: Бена, работавшего дирижером хора в католической школе, решили уволить. Не имея больше возможности оплачивать свою маленькую квартирку, «молодожены» вынуждены поселиться отдельно друг от друга. Один из них переезжает к племяннику и его семье в Бруклин, а другой — в соседнюю квартиру, где живут два гея-полицейских.
|18 января 2014
|Россия
|18+
|2 октября 2014
|Албания
|12 ноября 2014
|Бельгия
|15 января 2015
|Бразилия
|6 января 2015
|Великобритания
|7 февраля 2014
|Германия
|18 декабря 2014
|Греция
|23 октября 2014
|Израиль
|6 января 2015
|Ирландия
|7 ноября 2014
|Испания
|20 ноября 2014
|Италия
|18 января 2014
|Казахстан
|19 сентября 2014
|Канада
|16 октября 2014
|Македония
|8 января 2015
|Нидерланды
|6 ноября 2014
|Новая Зеландия
|27 ноября 2014
|Португалия
|22 августа 2014
|США
|16 октября 2014
|Сербия
|18 января 2014
|Украина
|12 ноября 2014
|Франция
|2 января 2015
|Швеция