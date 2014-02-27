Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Легок на помине
1 постер
Киноафиша Фильмы Легок на помине

Легок на помине

Lyogok na pomine 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Павел Басов – бессердечный и богатый на полулегальные уловки риелтор. По заданию своего беспринципного дяди-бизнесмена Павлу предстоит закрыть сделку по перепродаже старинного особняка, оставив при этом невинную старушку-хозяйку без крыши над головой. Однако в этот раз удачно подписанный контракт оборачивается для пройдохи непредсказуемыми мистическими последствиями: теперь каждую ночь герой обречен оказываться рядом с теми, кто о нем подумает.

  • Мировая премьера картины состоялась на Фестивале комедийного кино в Монако.
  • Продюсер ленты Георгий Малков появился в одной из сцен в роли бармена в кафе, где работает отец главного героя.
  • Исполнитель главной роли Гарик Харламов начал обучаться актерскому мастерству еще в подростковом возрасте, пока жил с отцом в Соединенных Штатах. Одним из преподавателей Харламова был Билли Зейн («Титаник»).
  • Для Кристины Асмус и Гарика Харламова «Легок на помине» стал первой совместной киноработой. На момент съемок Асмус и Харламов состояли в браке и ждали первенца.
  • Сцену, в которой герой Гарика Харламова падает в бассейн, снимали без участия дублера при практически нулевой температуре воздуха.
  • Образ своего персонажа – ловеласа с обесцвеченными волосами, загаром и бородкой – Александр Ревва придумал сам.

Молодому и успешному риелтору Павлу, провернувшему немало полулегальных сделок, необходимо получить доверенность на куплю-продажу старинного поместья. А для этого втереться в доверие к владелице недвижимости, одинокой старушке, доживающей свои дни в родовом гнезде. Разработав хитрый план, риелтор-аферист получает заветную бумагу и начинает готовить поместье к продаже, празднуя очередную победу. Но не тут-то было! В отлаженный ход событий вмешиваются высшие силы. С наступлением темноты с Павлом происходят необъяснимые события — он внезапно начинает перемещаться в пространстве…

Легок на помине - трейлер
Легок на помине  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 27 февраля 2014
Дата выхода
27 февраля 2014 Россия КароПрокат 12+
27 февраля 2014 Беларусь
27 февраля 2014 Казахстан
14 марта 2014 Литва
3 марта 2014 США
27 февраля 2014 Украина
Бюджет 70 000 000 RUR
Сборы в мире $5 418 225
Производство Enjoy Movies
Другие названия
Lyogok na pomine, Kā vilku piemin, Kus hundist juttu, To Talk of the Devil, Vilką mini, vilkas čia, Легкий на спомин, Лёгок на помине
Режиссер
Евгений Абызов
Евгений Абызов
В ролях
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Татьяна Космачева
Татьяна Космачева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Легок на помине
Дублер 5.8
Дублер (2012)
Друзья друзей 3.9
Друзья друзей (2014)
Ной 6.4
Ной (2014)
Безумная свадьба 6.8
Безумная свадьба (2014)
Любовь в большом городе 3 5.9
Любовь в большом городе 3 (2013)
Красные огни 6.6
Красные огни (2012)
Джунгли 5.3
Джунгли (2012)
Тело 7.6
Тело (2012)
Бобро Поржаловать 7.1
Бобро Поржаловать (2008)
Он, я и его друзья 6.4
Он, я и его друзья (2006)
Больше, чем любовь 7.0
Больше, чем любовь (2005)
Дюплекс 6.4
Дюплекс (2003)
Фильм находится в подборках
Лучшие фильмы про пропавших людей Лучшие фильмы про пропавших людей
Комедии с Гариком Харламовым Комедии с Гариком Харламовым

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 30 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3548 В жанре «фантастика»  460 В жанре «комедия»  989 В фильмах России  609
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Стандартный уровень фильма аля комеди клаб. Однако, лучше чем последние творения российского поп-корн кино, таких как "нереальная любовь"… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Слушайте я удевлён приятно. Реально фильм олучился очень классным. Классный сценарий !!!!! Интересная задумка с перемещением Гарика во времени и с… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Легок на помине - трейлер
Легок на помине Трейлер
Легок на помине - промо-ролик 1 и отрывок 1
Легок на помине Промо-ролик 1 и отрывок 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше