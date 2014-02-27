Павел Басов – бессердечный и богатый на полулегальные уловки риелтор. По заданию своего беспринципного дяди-бизнесмена Павлу предстоит закрыть сделку по перепродаже старинного особняка, оставив при этом невинную старушку-хозяйку без крыши над головой. Однако в этот раз удачно подписанный контракт оборачивается для пройдохи непредсказуемыми мистическими последствиями: теперь каждую ночь герой обречен оказываться рядом с теми, кто о нем подумает.
Молодому и успешному риелтору Павлу, провернувшему немало полулегальных сделок, необходимо получить доверенность на куплю-продажу старинного поместья. А для этого втереться в доверие к владелице недвижимости, одинокой старушке, доживающей свои дни в родовом гнезде. Разработав хитрый план, риелтор-аферист получает заветную бумагу и начинает готовить поместье к продаже, празднуя очередную победу. Но не тут-то было! В отлаженный ход событий вмешиваются высшие силы. С наступлением темноты с Павлом происходят необъяснимые события — он внезапно начинает перемещаться в пространстве…
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