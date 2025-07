Страна Россия

Продолжительность 1 час 22 минуты

Год выпуска 2014

Премьера в мире 27 февраля 2014

Бюджет 70 000 000 RUR

Сборы в мире $5 418 225

Производство Enjoy Movies

Другие названия

Lyogok na pomine, Kā vilku piemin, Kus hundist juttu, To Talk of the Devil, Vilką mini, vilkas čia, Легкий на спомин, Лёгок на помине