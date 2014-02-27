Павел Басов – бессердечный и богатый на полулегальные уловки риелтор. По заданию своего беспринципного дяди-бизнесмена Павлу предстоит закрыть сделку по перепродаже старинного особняка, оставив при этом невинную старушку-хозяйку без крыши над головой. Однако в этот раз удачно подписанный контракт оборачивается для пройдохи непредсказуемыми мистическими последствиями: теперь каждую ночь герой обречен оказываться рядом с теми, кто о нем подумает.