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Time To Kill, A

Время убивать, 1996

1996 / США
8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в американском городе Клэнтоне, штат Миссисипи. Двое белых парней изнасиловали темнокожую девочку, а затем попытались ее убить. Преступников арестовали, но максимум, что грозит им по законам штата за надругательство - тюремный срок до десяти лет. Отец жертвы, ветеран вьетнамской войны Карл Ли Хейли, считает эту меру недостаточной. В гневе и отчаянии он расстреливает насильников прямо в зале суда. Теперь ему светит смертная казнь. Адвокат Джейк Бригенс и прокурор Руфус Бакли пытаются сделать все, чтобы суд и присяжные вынесли обезумевшему от горя отцу оправдательный приговор.

  • Изначально планировалось, что Мэттью Макконахи сыграет Фредди Ли Кобба. Но, прочитав сценарий, актер заинтересовался ролью Джейка Бригенса и после успешных проб получил ее. 
  • Фильм основан на одноименном романе американского писателя, политика и адвоката Джона Гришэма. На написание книги его толкнул реальный случай, произошедший в 1984 году. 
  • Второй фильм, в котором вместе снялись Дональд и Кифер Сазерленд. Ранее отец и сын сыграли в картине “Макс Дьюган возвращается” (1983). 
  • На главную роль рассматривались кандидатуры Брэда Питта, Рэйфа Файнса, Эйдана Куинна, Билла Пэкстона, Алека Болдуина.

Отец 10-летней девочки, изнасилованной двумя белыми негодями, больше не надеется на правосудие. Доведенный до отчаяния унижением и болью, он устраивает самосуд и расстреливает только что отпущенных под залог насильников. Его ждет смертная казнь. Этот случай, всколыхнувший спокойную и неторопливую жизнь провинциального американского городка Кантон, привлекает внимание молодого адвоката Джейка. Взявшись защищать подсудимого, он обрекает себя на опасное соперничество с Ку Клукс Кланом. Удастся ли адвокату вместе с талантливой студенткой-юристкой выиграть процесс, несмотря на угрозу смерти?

8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 21 марта 2014
Премьера онлайн 31 марта 2018
Премьера в мире 24 июля 1996
Возраст 12+
Режиссер
Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Оливер Платт
Оливер Платт
Все актеры и съемочная группа
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