Время убивать, 1996

Старая новая этика: фильмы прошлых лет, которые сейчас заподозрили бы в излишней толерантности

Мы решили поговорить о фильмах, вышедших несколько десятилетий назад, в центре внимания которых находятся острые и по сей день проблемы. В своё время эти картины наделали немало шума и вызвали большой общественный интерес. А в чём их можно было бы обвинить, выйди они на экраны сейчас? Получили бы они упрёки в излишней толерантности и навязчивом желании соответствовать повестке?