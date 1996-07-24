Время убивать, 1996

Действие разворачивается в американском городе Клэнтоне, штат Миссисипи. Двое белых парней изнасиловали темнокожую девочку, а затем попытались ее убить. Преступников арестовали, но максимум, что грозит им по законам штата за надругательство - тюремный срок до десяти лет. Отец жертвы, ветеран вьетнамской войны Карл Ли Хейли, считает эту меру недостаточной. В гневе и отчаянии он расстреливает насильников прямо в зале суда. Теперь ему светит смертная казнь. Адвокат Джейк Бригенс и прокурор Руфус Бакли пытаются сделать все, чтобы суд и присяжные вынесли обезумевшему от горя отцу оправдательный приговор.
Отец 10-летней девочки, изнасилованной двумя белыми негодями, больше не надеется на правосудие. Доведенный до отчаяния унижением и болью, он устраивает самосуд и расстреливает только что отпущенных под залог насильников. Его ждет смертная казнь. Этот случай, всколыхнувший спокойную и неторопливую жизнь провинциального американского городка Кантон, привлекает внимание молодого адвоката Джейка. Взявшись защищать подсудимого, он обрекает себя на опасное соперничество с Ку Клукс Кланом. Удастся ли адвокату вместе с талантливой студенткой-юристкой выиграть процесс, несмотря на угрозу смерти?