Главная героиня фильма, школьница-колясочница Лена Чехова, после многолетнего домашнего обучения собирается первый раз пойти в настоящую школу. Там ее помещают в класс коррекционного обучения, где вместе с инвалидами и анейротипиками обучаются неблагополучные подростки. В новом классе Лена находит свою первую любовь, которая оборачивается для нее жестоким разочарованием…
Класс-коррекции — это гетто для неудобных подростков? Или лучшее на свете место для рождения первой любви…
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