Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Класс коррекции
Постер фильма Класс коррекции
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Класс коррекции

Класс коррекции

Klass korrektsii 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главная героиня фильма, школьница-колясочница Лена Чехова, после многолетнего домашнего обучения собирается первый раз пойти в настоящую школу. Там ее помещают в класс коррекционного обучения, где вместе с инвалидами и анейротипиками обучаются неблагополучные подростки. В новом классе Лена находит свою первую любовь, которая оборачивается для нее жестоким разочарованием… 

  • Это первый полнометражный фильм режиссера и сценариста Ивана И. Твердовского, ранее занимавшегося лишь документальными и короткометражными картинами. Изначально сценарий картины был написан по одноименной повести Екатерины Мурашовой, но в итоге режиссер переписал его на 99.9%, оставив только название. 
  • Чтобы добиться большей реалистичности актерской игры среди актеров-подростков, Твердовский отказался давать им готовый текст, вынуждая ребят импровизировать и подыскивать нужные слова прямо на съемочной площадке. 
  • Экстремальные сцены, в которых герои ложатся на рельсы, на самом деле сделаны с помощью компьютерной графики: поезда были добавлены уже после с технологией комбинированных съемок, а сами эпизоды действительно игрались на железной дороге, но под присмотром десятков супервайзеров РЖД. 
     

Класс-коррекции — это гетто для неудобных подростков? Или лучшее на свете место для рождения первой любви…

Класс коррекции - трейлер 2
Класс коррекции  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 25 сентября 2014
Дата выхода
25 сентября 2014 Россия A Company 16+
25 сентября 2014 Беларусь
25 сентября 2014 Казахстан
28 октября 2014 США
4 сентября 2015 Тайвань
25 сентября 2014 Украина
Производство Jomami Filmproduktion, New People Film Company
Другие названия
Klass korrektsii, Corrections Class, Classe à part, Klasa wyrównawcza, Lenas Klasse, Μάθημα αποκατάστασης, Класс коррекции, 廢青同盟, 规训课程
Режиссер
Иван И. Твердовский
Иван И. Твердовский
В ролях
Мария Поезжаева
Мария Поезжаева
Никита Кукушкин
Никита Кукушкин
Филипп Авдеев
Филипп Авдеев
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Класс коррекции
Мустанг 7.7
Мустанг (2015)
Конференция 6.3
Конференция (2020)
Капитан Волконогов бежал 7.2
Капитан Волконогов бежал (2021)
Салют-7 7.7
Салют-7 (2017)
Девятая жизнь Луи Дракса 6.8
Девятая жизнь Луи Дракса (2015)
Про Любовь 6.3
Про Любовь (2015)
Он - дракон 6.8
Он - дракон (2015)
Обитель проклятых 7.4
Обитель проклятых (2014)
Географ глобус пропил 7.2
Географ глобус пропил (2013)
Тропы 7.1
Тропы (2013)
Сибирь. Монамур 7.5
Сибирь. Монамур (2011)
Кочегар 7.0
Кочегар (2010)
Фильм находится в подборках
Фильмы про неизлечимо больных: список лучших Фильмы про неизлечимо больных: список лучших
Фильмы про буллинг Фильмы про буллинг
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы про инвалидов Фильмы про инвалидов
Фильмы про школу и подростков Фильмы про школу и подростков

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Класс коррекции

Похожие фильмы онлайн

Конференция
 
Салют-7
 
Про Любовь
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 1 июля 2024, 01:13
"Класс коррекции" - отечественная драма 2014 года, рассказывающая о коррекционном классе в обычной общеобразовательной школе, в котором… Читать дальше…
Lil 11 февраля 2016, 10:39
Фильм оставил неоднозначное впечатление. Пардон, если буду спойлерить. Много резонирующих между собой вещей. Напоминает больше не класс коррекции, а… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Класс коррекции - трейлер 2
Класс коррекции Трейлер 2
Класс коррекции - трейлер 1
Класс коррекции Трейлер 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше