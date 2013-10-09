Логово зверя, 2013

Мать, отец и трое их детей-подростков переезжают в дом, когда-то ставший ареной трагедии. Старший сын встречает загадочную соседскую девушку, вместе с которой они экспериментируют со старым радио, которое они находят на чердаке. Вскоре ребята выясняют, что его можно использовать для связи с мертвыми, но их игры выпускают с того света нечто такое, чему лучше было бы навсегда остаться в тени…
Семья 18-ти летнего Эвана переезжает в новый дом, прошлые владельцы которого погибли при странных обстоятельствах. Единственная выжившая хозяйка дома – Джанет отказывается раскрывать тайну трагической гибели родных. Отправившись как-то раз ночью на прогулку, Эван встречает прекрасную девушку Саманту. Подростки начинают тесно общаться. Их общий интерес – таинственный дом семьи Ашер. Сэм рассказывает Эвану о том, что случилось с прошлыми владельцами дома. Герои решают выйти с призраками на прямой контакт. Но становится очевидно: не все тайны стоит разгадывать, ибо за ними кроется нечто совершенно ужасающее…