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Логово зверя, 2013

2013 / США
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мать, отец и трое их детей-подростков переезжают в дом, когда-то ставший ареной трагедии. Старший сын встречает загадочную соседскую девушку, вместе с которой они экспериментируют со старым радио, которое они находят на чердаке. Вскоре ребята выясняют, что его можно использовать для связи с мертвыми, но их игры выпускают с того света нечто такое, чему лучше было бы навсегда остаться в тени… 

  • Изначально сценарий фильма не предполагал никаких снежных сцен, но когда в первый день съемок на площадке пошел снег, создатели картины приняли решение сделать его одним из главных героев происходящих в фильме событий. 
  • Панель на стойке приемника EVP взята от измерителя частоты BC-221-AK, используемого армией США. Пластина сигнального корпуса в правом верхнем углу была снята, а решетка динамика поставлена на ее место и наверху шкалы корректора.
  • О планах снять фильм было официально объявлено в августе 2012 года, когда Мак Картер согласился поствавить сценарий, написанный Эндрю Баррером. Производство и съемки фильма начались в Юте в ноябре 2012 года. 
  • Перед премьерой фильма его дистрибьютор, компания QED International, запустила вирусный веб-сайт, на котором подробно описывался вымышленный дом Морелло, изображенный его как настоящий пример паранормального явления. 

Семья 18-ти летнего Эвана переезжает в новый дом, прошлые владельцы которого погибли при странных обстоятельствах. Единственная выжившая хозяйка дома – Джанет отказывается раскрывать тайну трагической гибели родных. Отправившись как-то раз ночью на прогулку, Эван встречает прекрасную девушку Саманту. Подростки начинают тесно общаться. Их общий интерес – таинственный дом семьи Ашер. Сэм рассказывает Эвану о том, что случилось с прошлыми владельцами дома. Герои решают выйти с призраками на прямой контакт. Но становится очевидно: не все тайны стоит разгадывать, ибо за ними кроется нечто совершенно ужасающее…

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 27 ноября 2014
Премьера в мире 9 октября 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Люксор
Режиссер
Мак Картер
В ролях
Джеки Уивер
Джеки Уивер
Лиана Либерато
Лиана Либерато
Даниэль Чачран
Касия Ковальчук
Алин Андраде
Все актеры и съемочная группа
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Пакт
Пакт (2011)
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Постер фильма Логово зверя 4 постера
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