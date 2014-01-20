Приключения маленьких итальянцев, 2014

В Аллеге, небольшой деревне в Доломитовых Альпах, в сердцах группы детей из хоккейной команды зарождается первая любовь. Матильда влюблена в Тобиа, который любит Агату, девочку, которая недавно приехала в их общину. Катерина и Алексей, оба русские по происхождению, любят друг друга; Аджит, сын индийской пары, влюблен в Матильду и признается в этом своему воображаемому другу. Между тем ребятам удается попасть на хоккейный турнир в Москве. Их тренер полон энтузиазма, и дети уезжают в Россию. Они ведут на турнире, но в результате интриг теряются и попадают в монастырь. Помогут ли монахи маленьким героям отыскать дорогу назад, или их сердца навсегда зачерствеют от разочарования в собственных чувствах?
Неразлучные друзья из маленько итальянского альпийского городка занимаются фигурным катанием и хоккеем. Однажды по вине ребят пропадает ценная шайба, которая принадлежала их тренеру, бывшему известному российскому спортсмену. Они должны срочно, пока никто не заметил, вернуть ее! Это обстоятельство явилось причиной срочного отлета в Москву всех тех, кто случайно или специально был посвящен в эту тайну.
В Россию прибыли трое итальянских детей, один индус и двое русских ребят, живущих в Италии. Но в Москве одна из итальянских девочек решила сбежать, что усложнило и так непростые соревнования за шайбу в незнакомой стране…