Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения маленьких итальянцев Приключения маленьких итальянцев
Киноафиша Фильмы Приключения маленьких итальянцев

Приключения маленьких итальянцев, 2014

2014 / Россия / Италия
6.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В Аллеге, небольшой деревне в Доломитовых Альпах, в сердцах группы детей из хоккейной команды зарождается первая любовь. Матильда влюблена в Тобиа, который любит Агату, девочку, которая недавно приехала в их общину. Катерина и Алексей, оба русские по происхождению, любят друг друга; Аджит, сын индийской пары, влюблен в Матильду и признается в этом своему воображаемому другу. Между тем ребятам удается попасть на хоккейный турнир в Москве. Их тренер полон энтузиазма, и дети уезжают в Россию. Они ведут на турнире, но в результате интриг теряются и попадают в монастырь. Помогут ли монахи маленьким героям отыскать дорогу назад, или их сердца навсегда зачерствеют от разочарования в собственных чувствах? 

  • Фильм является совместным производством России и Италии: он создавался при финансовой и информационной поддержке Фонда Кино и Министерства культуры Италии. При этом почти все актеры и члены съемочной группы – итальянцы.  
  • Итальянская часть съемок проходила в павильонах старейшей римской киностудии Чинечитта, где когда-то работали практически все великие итальянские режиссеры. А российские сцены снимались на натуре в Москве и Можайске. 
  • Специально для фильма итальянские актеры, исполнившие роли Катерины и Алексея, выучили легкий язык, а также с нуля научились кататься на коньках. 

Неразлучные друзья из маленько итальянского альпийского городка занимаются фигурным катанием и хоккеем. Однажды по вине ребят пропадает ценная шайба, которая принадлежала их тренеру, бывшему известному российскому спортсмену. Они должны срочно, пока никто не заметил, вернуть ее! Это обстоятельство явилось причиной срочного отлета в Москву всех тех, кто случайно или специально был посвящен в эту тайну.

В Россию прибыли трое итальянских детей, один индус и двое русских ребят, живущих в Италии. Но в Москве одна из итальянских девочек решила сбежать, что усложнило и так непростые соревнования за шайбу в незнакомой стране…

6.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 30 октября 2014
Премьера в мире 20 января 2014
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Серджо Бассо
В ролях
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Кристиана Капотонди
Кристиана Капотонди
Александр Ковтунец
Александр Ковтунец
Максим Бычков
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Маленький Николя
Маленький Николя (2009)
7.2
Фильм находится в подборках
Лучшие отечественные фильмы для всей семьи Лучшие отечественные фильмы для всей семьи
Постер фильма Приключения маленьких итальянцев 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши