Приключения маленьких итальянцев, 2014

Неразлучные друзья из маленько итальянского альпийского городка занимаются фигурным катанием и хоккеем. Однажды по вине ребят пропадает ценная шайба, которая принадлежала их тренеру, бывшему известному российскому спортсмену. Они должны срочно, пока никто не заметил, вернуть ее! Это обстоятельство явилось причиной срочного отлета в Москву всех тех, кто случайно или специально был посвящен в эту тайну.

В Россию прибыли трое итальянских детей, один индус и двое русских ребят, живущих в Италии. Но в Москве одна из итальянских девочек решила сбежать, что усложнило и так непростые соревнования за шайбу в незнакомой стране…