Frank[поёт]Старое пиво. Толстый ублюдок, прокуренный. Ковбой. Блестящие горные дамы. Мне нравится твоя стена. Обними меня. Ловкие пальцы, зудящие штаны. Я вас всех люблю.
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Новости о фильме
2 апреля 2020 10:0010 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забытьАндроид Дэвид в «Прометее», Магнето из «Людей Икс», Стив Джобс, Макбет, Карл Густав Юнг, тот спартанский солдат из «300 спартанцев» — все это он, Майкл Фассбендер. Однако в фильмографии ирландско-немецкого актера есть и другие, менее очевидные роли (но от этого не менее выдающиеся). В честь дня рождения Майкла вспоминаем фильмы с его участием, о которых мы могли забыть.