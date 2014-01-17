Андроид Дэвид в «Прометее», Магнето из «Людей Икс», Стив Джобс, Макбет, Карл Густав Юнг, тот спартанский солдат из «300 спартанцев» — все это он, Майкл Фассбендер. Однако в фильмографии ирландско-немецкого актера есть и другие, менее очевидные роли (но от этого не менее выдающиеся). В честь дня рождения Майкла вспоминаем фильмы с его участием, о которых мы могли забыть.