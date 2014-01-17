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Постер фильма Фрэнк
7.1
Фрэнк - Трейлер
Киноафиша Фильмы Фрэнк
7.1

Фрэнк

, 2014
Frank
Великобритания, Ирландия / комедия, драма, детектив / 18+
Трейлеры
Постер фильма Фрэнк
7.1
Фрэнк - Трейлер
Фрэнк  Трейлер

О фильме

В центре истории окажется молодой парень, жаждущий стать музыкантом и попадающий в состав эксцентричной поп-группы, возглавляет которую таинственный и загадочный Фрэнк.

В ролях

Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Frank
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Clara
Донал Глисон
Донал Глисон
Jon Burroughs
Тесс Харпер
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Don
Марк Хубермэн
Марк Хубермэн
Дон Бикнелл
Мойра Брукер
Jon's Mother
Пол Баттеруорт
Jon's Father
Phil Kingston
Radio DJ
Billie Traynor
Cafe Lady
Shane O'Brien
Lucas
Режиссер Леонард Абрахамсон
Сценарист Джон Ронсон, Питер Строхан
Композитор Stephen Rennicks
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Ирландия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 5 сентября 2014
Премьера в мире 17 января 2014
Дата выхода
5 июня 2014 Россия Cinema Prestige 16+
6 июня 2014 Австралия
5 июня 2014 Беларусь
16 апреля 2015 Бразилия
9 мая 2014 Великобритания
30 июля 2014 Венгрия
27 августа 2015 Германия
11 июня 2014 Дания
2 мая 2014 Ирландия
13 июня 2014 Италия
5 июня 2014 Казахстан
27 августа 2014 Нидерланды
10 июля 2014 Польша
15 августа 2014 США R
22 января 2021 Тайвань
16 мая 2014 Турция
11 декабря 2014 Украина
31 июля 2014 Швеция
25 сентября 2014 Южная Корея
3 октября 2014 Япония
MPAA R
Сборы в мире $2 524 835
Производство Element Pictures, Runaway Fridge Productions, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
Frank, Frenk, Ban Nhạc Dị Thường, FRANK フランク, Frenkas, Френк, Фрэнк, 弗兰克, 法蘭克, FRANK -フランク-, فرانک, 프랭크

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Фрэнк - Трейлер
Фрэнк Трейлер
Фрэнк - Трейлер с закадровым переводом
Фрэнк Трейлер с закадровым переводом
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Цитаты

Frank [поёт] Старое пиво. Толстый ублюдок, прокуренный. Ковбой. Блестящие горные дамы. Мне нравится твоя стена. Обними меня. Ловкие пальцы, зудящие штаны. Я вас всех люблю.

Отзывы о фильме

Toporock 21 февраля 2016, 05:17
Приятное кино. Все персонажи хорошо попали в роль. Музыка и тембр голоса, наводит на Doors, местами на Radiohead, так и они вполне могли записывать… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

10 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забыть
2 апреля 2020 10:00 10 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забыть Андроид Дэвид в «Прометее», Магнето из «Людей Икс», Стив Джобс, Макбет, Карл Густав Юнг, тот спартанский солдат из «300 спартанцев» — все это он, Майкл Фассбендер. Однако в фильмографии ирландско-немецкого актера есть и другие, менее очевидные роли (но от этого не менее выдающиеся). В честь дня рождения Майкла вспоминаем фильмы с его участием, о которых мы могли забыть.

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