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Разрешите тебя поцеловать… отец невесты Разрешите тебя поцеловать… отец невесты
Киноафиша Фильмы Разрешите тебя поцеловать… отец невесты

Разрешите тебя поцеловать… отец невесты, 2014

2014 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Прошло 5 лет после третьей части франшизы, где Григорий и Наташа поженились. Теперь у них растет сынок Родион, а из Лондона приезжает дочка Власова от первого брака Маша. Да не одна, а с весьма неформальным парнишкой-англичанином. Классическая ситуация: «Папа, это Гарри, он будет жить с нами!»… 

  • Предыдущие части трилогии снимали Анарио Мамедов в 2008, Юрий Морозов в 2012, Мария Сергеенкова в 2013. Режиссером этой стал Петр Амелин — признанный как лучший кинопостановщик детективов российского автора Татьяны Устиновой. Писательницу так вдохновили его экранизации ее сюжетов, что она решила продолжать истории своих героев — Алекса Шан-Гирея и Мани Поливановой.
  • Мария Куликова, сыгравшая Наталью Киселеву, в интервью назвала съемочную группу плюс актерский состав картины «нашей киношной семьей».
  • Всю команду поразил четырехлетний исполнитель роли Родиона — Виталик Олечкин (телезрители могут вспомнить его по шоу «Вечерний Ургант»). Ребенок являлся на площадку с отлично выученным текстом роли (и это не пара реплик, а несколько листов!) и в кадре безошибочно произносил его. Видевшие это подчеркивают, что не у всех взрослых артистов это получается с первого раза. Или малыш просто более дисциплинированный?
  • Для эпизодов в детском садике детей не отбирали специально — это обычный детсад в Санкт-Петербурге.

Действие картины происходит спустя три года после событий предыдущей части. Генерал наслаждается заслуженным отдыхом на побережье в своем доме, а Власов с Наташей живут вместе в Питере и воспитывают маленького Родиона. И тут возвращается из Европы дочка Власова со своим парнем. Естественно, отец с коллегами решают устроить ему проверку на качества, которые военные ценят превыше всего.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Возраст 16+
Режиссер
Петр Амелин
В ролях
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Мария Куликова
Мария Куликова
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Разрешите тебя поцеловать… отец невесты 1 постер
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