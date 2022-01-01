Разрешите тебя поцеловать… отец невесты, 2014

Прошло 5 лет после третьей части франшизы, где Григорий и Наташа поженились. Теперь у них растет сынок Родион, а из Лондона приезжает дочка Власова от первого брака Маша. Да не одна, а с весьма неформальным парнишкой-англичанином. Классическая ситуация: «Папа, это Гарри, он будет жить с нами!»…
Действие картины происходит спустя три года после событий предыдущей части. Генерал наслаждается заслуженным отдыхом на побережье в своем доме, а Власов с Наташей живут вместе в Питере и воспитывают маленького Родиона. И тут возвращается из Европы дочка Власова со своим парнем. Естественно, отец с коллегами решают устроить ему проверку на качества, которые военные ценят превыше всего.