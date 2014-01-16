АНРИ Henry

Ян Инглэнд

Канада, 21 мин.

Жизнь великого французского пианиста Анри превращается в хаос после исчезновения Марии — любви всей его жизни. Он отправляется в мистическое и сентиментальное путешествие по своей памяти, сталкиваясь с осколками своего прошлого, наступающей старостью и неумолимой правдой жизни. Второй короткометражный фильм Яна Инглэнда, получившего международное признание и множество наград за первую картину Moi, является личным высказыванием молодого канадского режиссера, сценариста и продюсера, выучившегося с Лос-Анджелесе. Фильм основан на последних годах жизни деда режиссера, которому он его и посвятил.

БОГ ЛЮБВИ God of love

Брайан Бакли

США, 18 мин.

Рэй — солист инструментального ансамбля, чемпион по игре в дартс и безумно влюбленный молодой человек. Каждое утро он начинает с обращения к Богу, в котором просит, чтобы прекрасная Келли наконец обратила на него внимание. И однажды Бог услышал его молитвы, в прямом смысле этого слова. Рэй неожиданно получает коробку с дротиками...

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ The new tennants

Джошим Бэк

Дания/США, 20 мин.

Если ты никого не ждёшь, лучше никому дверь и не открывать. Как известно — нежданный гость хуже татарина. Однако, главные герои картины то ли не знали об этом, то ли любопытство их было настолько сильным, что незнакомцы всё-таки оказались на пороге квартиры. Абсурдная, смешная и кровавая зарисовка, своего рода формула лучших криминальных комедий последнего десятилетия: кто бы и что бы в кадре ни появился — обязательно окажется не тем, чем казался. За правдоподобность, неожиданность, «единство времени и места» — и «Оскар».

СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА Curfew

Шон Кристенсен

США, 19 мин.

Красный телефон звонит рядом с ванной, красной от крови. Молодой человек с перерезанными венами снимает трубку, слушает гневную отповедь сестры. Ричи дошел до крайней точки наркозависимости, а тут приходится выслушивать такое, что уши вянут и совесть включается! Замотав запястья, он соглашается на просьбу сестры присмотреть за 9-летней племянницей Софией, которую не видел сто лет. Один вечер со смышленой девочкой, проведенный между боулинг-клубом и наркопритоне, становится для Ричи шансом изменить свою жизнь. Канадский режиссер и сценарист Шон Кристенсен сам исполнил главную роль в своей второй «коротышке». Помимо «Оскара», фильм был награжден главной наградой на более чем 25 (!) кинофестивалях, включая Стокгольм, Софию, Нэшвиль, Вудсток, Клермон-Ферра, Брюссель, Озу, Гранаду, Виндзор и другие.

СМЕРТЬ ОДНОЙ ТЕНИ Death Of Shadow

Том Ван Авермат

Бельгия/Франция, 20 мин.

Мощная мистическая мелодрама с бельгийской звездой Маттиасом Шонартсом («Бычара», «Ржавчина и кость») в главной роли. Загадочный коллекционер душ заключил сделку с погибшим во время Первой мировой войны солдатом Натанам (Шонартс) — в обмен на новую жизнь он должен поймать десять тысяч других душ. Для этой миссии ему доверили специальную машину времени и фотоаппарат, способный запечатлевать души и тени умерших людей. В своих мечтах Натан надеется снова увидеться с незнакомкой, которую он повстречал перед самой смертью — в тайне он отправляется в прошлое, но узнает ее тайну, которая меняет всю его полужизнь... Художественная родословная картины восходит к главным «сюрреалистам» мира кинематографа — Гильермо дель Торо, Жан-Пьер Жёне, Терри Гиллиам, Тим Бёртон, Стэнли Кубрик, а ее режиссер очевидно вдохновляется мифологичностью и атмосферой загадки, которые можно встретить в фэнтези и комиксах. Призер кинофестивалей в Лос-Анжелесе, Лувене, Семинчи и в городе Фарго.