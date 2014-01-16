Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Oscar Shorts 2013. Фильмы
1 постер
Киноафиша Фильмы Oscar Shorts 2013. Фильмы

Oscar Shorts 2013. Фильмы

The Oscar Nominated Short Films 2013: Live Action 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

АНРИ Henry
Ян Инглэнд
Канада, 21 мин.

Жизнь великого французского пианиста Анри превращается в хаос после исчезновения Марии — любви всей его жизни. Он отправляется в мистическое и сентиментальное путешествие по своей памяти, сталкиваясь с осколками своего прошлого, наступающей старостью и неумолимой правдой жизни. Второй короткометражный фильм Яна Инглэнда, получившего международное признание и множество наград за первую картину Moi, является личным высказыванием молодого канадского режиссера, сценариста и продюсера, выучившегося с Лос-Анджелесе. Фильм основан на последних годах жизни деда режиссера, которому он его и посвятил.

БОГ ЛЮБВИ God of love
Брайан Бакли
США, 18 мин.

Рэй — солист инструментального ансамбля, чемпион по игре в дартс и безумно влюбленный молодой человек. Каждое утро он начинает с обращения к Богу, в котором просит, чтобы прекрасная Келли наконец обратила на него внимание. И однажды Бог услышал его молитвы, в прямом смысле этого слова. Рэй неожиданно получает коробку с дротиками...

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ The new tennants
Джошим Бэк
Дания/США, 20 мин.

Если ты никого не ждёшь, лучше никому дверь и не открывать. Как известно — нежданный гость хуже татарина. Однако, главные герои картины то ли не знали об этом, то ли любопытство их было настолько сильным, что незнакомцы всё-таки оказались на пороге квартиры. Абсурдная, смешная и кровавая зарисовка, своего рода формула лучших криминальных комедий последнего десятилетия: кто бы и что бы в кадре ни появился — обязательно окажется не тем, чем казался. За правдоподобность, неожиданность, «единство времени и места» — и «Оскар».

СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА Curfew
Шон Кристенсен
США, 19 мин.

Красный телефон звонит рядом с ванной, красной от крови. Молодой человек с перерезанными венами снимает трубку, слушает гневную отповедь сестры. Ричи дошел до крайней точки наркозависимости, а тут приходится выслушивать такое, что уши вянут и совесть включается! Замотав запястья, он соглашается на просьбу сестры присмотреть за 9-летней племянницей Софией, которую не видел сто лет. Один вечер со смышленой девочкой, проведенный между боулинг-клубом и наркопритоне, становится для Ричи шансом изменить свою жизнь. Канадский режиссер и сценарист Шон Кристенсен сам исполнил главную роль в своей второй «коротышке». Помимо «Оскара», фильм был награжден главной наградой на более чем 25 (!) кинофестивалях, включая Стокгольм, Софию, Нэшвиль, Вудсток, Клермон-Ферра, Брюссель, Озу, Гранаду, Виндзор и другие.

СМЕРТЬ ОДНОЙ ТЕНИ Death Of Shadow
Том Ван Авермат
Бельгия/Франция, 20 мин.

Мощная мистическая мелодрама с бельгийской звездой Маттиасом Шонартсом («Бычара», «Ржавчина и кость») в главной роли. Загадочный коллекционер душ заключил сделку с погибшим во время Первой мировой войны солдатом Натанам (Шонартс) — в обмен на новую жизнь он должен поймать десять тысяч других душ. Для этой миссии ему доверили специальную машину времени и фотоаппарат, способный запечатлевать души и тени умерших людей. В своих мечтах Натан надеется снова увидеться с незнакомкой, которую он повстречал перед самой смертью — в тайне он отправляется в прошлое, но узнает ее тайну, которая меняет всю его полужизнь... Художественная родословная картины восходит к главным «сюрреалистам» мира кинематографа — Гильермо дель Торо, Жан-Пьер Жёне, Терри Гиллиам, Тим Бёртон, Стэнли Кубрик, а ее режиссер очевидно вдохновляется мифологичностью и атмосферой загадки, которые можно встретить в фэнтези и комиксах. Призер кинофестивалей в Лос-Анжелесе, Лувене, Семинчи и в городе Фарго.

Oscar Shorts 2013. Фильмы - трейлер
Oscar Shorts 2013. Фильмы  трейлер
Страна США / Афганистан / Бельгия / Канада / Франция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 16 января 2014
Дата выхода
16 января 2014 Россия Utopia Pictures, Кинография 16+
16 января 2014 Казахстан
16 января 2014 Украина
Бюджет $700 000
Сборы в мире $2 142 342
Производство Shorts International
Другие названия
The Oscar Nominated Short Films 2013: Live Action, Oscar Shorts: Фильмы
Режиссер
Ян Инглэнд
Ян Инглэнд
Люк Матени
Люк Матени
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Oscar Shorts 2013. Фильмы
Oscar Shorts 2016. Фильмы 0.0
Oscar Shorts 2016. Фильмы (2016)
Oscar shorts 2013. Мультфильмы 6.2
Oscar shorts 2013. Мультфильмы (2013)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Mandarinnnn 2 апреля 2015, 12:51
Короткометражки все достойные ,полны смысла,с удовольствием посмотрела,советую!)Действительно лучшие за год(потому что некоторые из них я видела… Читать дальше…
Liliouchka 2 апреля 2015, 12:51
Истинное удовольствие от просмотра. Давно не слышала такую тишину в зале. А, если юмор-то бесподобный. В общем блестяще!
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Oscar Shorts 2013. Фильмы - трейлер
Oscar Shorts 2013. Фильмы Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше