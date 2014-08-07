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9 дней и одно утро 9 дней и одно утро
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9 дней и одно утро, 2014

2014 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Парижская модель, удочеренная французской семьей из провинциального российского детдома, возвращается в родной Ростов Великий — якобы как благотворительница, помогающая сироткам. На деле она хочет лишь повидаться с воспитательницей, некогда пристроившей ее в перспективное семейство. Та знакомит ее с детдомовской хроменькой и полненькой банщицей…

  • Фильм был представлен на XXII российском национальном кинофестивале «Окно в Европу».
  • Это восьмой по счету полнометражный проект режиссера Веры Сторожевой.
  • Дебют в полнометражном кино сценаристки Анны Козловой. Ранее она работала над сериалом «Краткий курс счастливой жизни», поставленным Валерией Гай Германикой.
  • Город, где происходит действие, в картине не называется, но его легко угадать по гербу в местном административном здании — это Ростов Великий.
  • Анна Щербинина (ее героиню зовут так же) действительно проживает во французской столице, и ее деятельность аналогична: она модель и актриса. Но во Францию она попала не ребенком, а во вполне сознательном студенческом возрасте.
  • Сергей и Глеб Пускепалисы остались в этой ленте отцом и сыном: первый — мэр города Сергей Вениаминович, второй — его избалованный сынуля-мажор.
  • Пускепалис-старший в этом же году снялся в триллере Кевина Макдональда «Черное море» в роли Зайцева.

Анна, парижская фотомодель, лицо известной косметической фирмы с благотворительной акцией приезжает в старинный русский город. Здесь в детдоме прошло ее детство, но много лет назад Анну удочерила супружеская пара из Франции. Жизнь девушки, казалось бы, устроилась благополучно. Но за девять дней в родных местах Анне предстоит узнать тайну своей настоящей семьи и найти себя…

3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 7 августа 2014
Премьера в мире 7 августа 2014
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Бюджет $1 300 000
Режиссер
Вера Сторожева
Вера Сторожева
В ролях
Анна Щербинина
Ксавье Галле
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Светлана Тома
Светлана Тома
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 9 дней и одно утро 2 постера
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