9 дней и одно утро, 2014

Анна, парижская фотомодель, лицо известной косметической фирмы с благотворительной акцией приезжает в старинный русский город. Здесь в детдоме прошло ее детство, но много лет назад Анну удочерила супружеская пара из Франции. Жизнь девушки, казалось бы, устроилась благополучно. Но за девять дней в родных местах Анне предстоит узнать тайну своей настоящей семьи и найти себя…