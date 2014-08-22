Наша рецензия

Черно-белую историю Арсения Гончукова, завоевавшую несколько лет назад главный приз на фестивале в Выборге теперь узнали многие: автор окончательно примкнул к так называемой новой волне отечественного кино. Для большего понимания стоит добавить только одно: автор - ученик Хомерики, а это неслабый знак качества. Стопроцентно независимый режиссер, Гончуков, как бы ни упрекали его в мрачности и излишнем схематизме, абсолютно достоин уважения уже за то, что делает свое кино так, как считает…