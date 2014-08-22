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Сын Сын
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Сын, 2014

2014 / Россия
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Глубоко переживая потерю матери, сын отправляется в путь, чтобы разобраться в себе, встретиться с сестрой, давно уехавшей из дома, взглянуть в глаза отцу, бросившему семью…

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 20 ноября 2014
Премьера в мире 22 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Арсений Гончуков
В ролях
Алексей Черных
Алексей Черных
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Ольга Малахова
Ольга Малахова
Лидия Омутных
Елена Тонунц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сын 2 постера
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Наша рецензия
Черно-белую историю Арсения Гончукова, завоевавшую несколько лет назад главный приз на фестивале в Выборге теперь узнали многие: автор окончательно примкнул к так называемой новой волне отечественного кино. Для большего понимания стоит добавить только одно: автор - ученик Хомерики, а это неслабый знак качества. Стопроцентно независимый режиссер, Гончуков, как бы ни упрекали его в мрачности и излишнем схематизме, абсолютно достоин уважения уже за то, что делает свое кино так, как считает…
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