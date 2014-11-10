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I Dream of Wires
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I Dream of Wires

I Dream of Wires, 2014

2014 / Канада / Великобритания / США / Германия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 10 ноября 2014
Премьера в мире 10 ноября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Роберт Фантинатто
В ролях
Роберт Фантинатто
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма I Dream of Wires 2 постера
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