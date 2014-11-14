Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Охотник на лис Охотник на лис
Киноафиша Фильмы Охотник на лис
Foxcatcher

Охотник на лис, 2014

2014 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Только что завоевавшего золотую олимпийскую медаль борца Марка Шульца приглашает в свое поместье мультимиллиардер Джон Дюпон. Он одержим идеей сформировать команду для подготовки к Олимпийским играм 1988 года в Сеуле, и подготовил для этого ультрасовременный тренировочный центр. Шульц хватается за эту возможность, надеясь сосредоточиться на своих тренировках и наконец выйти из нищеты, в которой тогда находились спортсмены олимпийского калибра, такие как он и его брат Дэйв. Дюпон же рассматривает поддержку Шульца как возможность завоевать уважение своих богатых друзей и, что более важно, своей строгой матери. 

  • Стив Карелл утверждал, что, согласно желанию режиссера Беннета Миллера, в перерывах между дублями актеры не перешучивались между собой, и он никогда не общался с коллегами по съемочной площадке после окончания съемочного дня. 
  • Перед началом съемок Ченнинг Татум и Марк Руффало провели полгода за интенсивными тренировками, обучаясь борьбе. Во время выполнения одного из сложнейших приемов борьбы Руффало перестарался, в результате чего у Ченнинга лопнули барабанные перепонки. Позже этот дубль попал в фильм. 
  • Беннетт Миллер приступил к постпродакшну фильма сразу после окончания съемок, но монтаж фильма все равно занял целый год, даже с учетом того, что Миллер работал в монтажной один, когда все его ассистенты были в отпуске. 

Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое поместье обладателя олимпийской золотой медали по рестлингу Марка Шульца для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 г. В надежде посвятить всего себя тренировкам, достойно выступить и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дейва Шульца, Марк принимает предложение. Но преследуя свои корыстные цели, параноик Дюпон играет в кошки-мышки с Марком и Дейвом. Эта жестокая игра отдаляет братьев и ведет к нелепой трагедии.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 20 ноября 2014
Премьера в мире 14 ноября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Беннет Миллер
В ролях
Марк Руффало
Марк Руффало
Стив Карелл
Стив Карелл
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Воин
Воин (2011)
7.7
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт
Американские спортивные фильмы Американские спортивные фильмы
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям
Постер фильма Охотник на лис 12 постеров
Каннский кинофестиваль Лучший режиссер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Охотник на лис смотреть онлайн

Охотник на лис
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Воин
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В своем третьем игровом фильме Беннетт Миллер вернулся от плутовской энергетики «Человека, который изменил всё» (в действительности название этой картины переводится как «Деньгобол») к сумрачной аскетичности «Капоте». И «Капоте», и «Охотник на лис» погружают в историю безумия и немотивированного убийства; но если миллеровский дебют посвящен столкновению с чистым злом и способности литературы освоить, осмыслить, вместить это зло, то…
Читать
frankiesayrelax 24 октября 2015, 01:35
Цитата (Queen Julia, 22/01/2015 - 20:04:42):В финале Дюпон что-то взбрыкнул, но это как-то вдруг и ни к чему. А на протяжении фильма он ничего… Читать дальше…
fanbunga 24 ноября 2015, 00:44
Ответ на сообщение peacefrog от 11/01/2015 - 18:49:46
что этот Орёл Дюпон имел ввиду, когда говорил, что Советы хорошо заботятся о своих… Читать дальше…
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Охотник на лис
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мужчины в драме: 6 фильмов с сильными актерскими работами, которые можно посмотреть в кино Переживаете, что не успели посмотреть любимый фильм на большом экране? «Киноклуб Fest» дает вам уникальную возможность вновь увидеть 6 полюбившихся критикам и зрителям фильмов, а те, кто в свое время пропустил их выход, могут насладиться знакомством с признанными шедеврами мирового кинематографа. Киноафиша расскажет, почему именно эти фильмы заслуживают внимания и как актеры, исполнившие в них главные роли, получили всеобщее признание за свою работу.
Написать
13 мая 2022 11:30
От братьев Коэн до Уэса Андерсона: Приглашаем на первый «Киноклуб Fest» Лучшие фильмы этого десятилетия возвращаются в кинотеатры благодаря Киноклубу!
Написать
9 мая 2022 12:00
Заряд мотивации: 8 фильмов о спорте, которые можно посмотреть онлайн За многими из этих сюжетов стоят реальные успехи и вдохновляющие примеры. Но далеко не все имеют счастливый финал, рассказывая о разрушающей самоуверенности и окружающем давлении. Объединяет всех одно — спорт, который стал смыслом жизни и превратился в призвание для этих героев. Теперь они дарят заряд энергии и становятся наглядной иллюстрацией, как не свернуть с намеченного пути и дойти до конца. Главное — вынести правильный урок и не пытаться обмануть судьбу.
Написать
5 мая 2020 15:14
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный тизер-трейлер 1
Дублированный тизер-трейлер 1
дублированный тв ролик 1
Дублированный тв ролик 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши