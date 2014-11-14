Охотник на лис, 2014

Только что завоевавшего золотую олимпийскую медаль борца Марка Шульца приглашает в свое поместье мультимиллиардер Джон Дюпон. Он одержим идеей сформировать команду для подготовки к Олимпийским играм 1988 года в Сеуле, и подготовил для этого ультрасовременный тренировочный центр. Шульц хватается за эту возможность, надеясь сосредоточиться на своих тренировках и наконец выйти из нищеты, в которой тогда находились спортсмены олимпийского калибра, такие как он и его брат Дэйв. Дюпон же рассматривает поддержку Шульца как возможность завоевать уважение своих богатых друзей и, что более важно, своей строгой матери.
Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое поместье обладателя олимпийской золотой медали по рестлингу Марка Шульца для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 г. В надежде посвятить всего себя тренировкам, достойно выступить и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дейва Шульца, Марк принимает предложение. Но преследуя свои корыстные цели, параноик Дюпон играет в кошки-мышки с Марком и Дейвом. Эта жестокая игра отдаляет братьев и ведет к нелепой трагедии.
что этот Орёл Дюпон имел ввиду, когда говорил, что Советы хорошо заботятся о своих… Читать дальше…