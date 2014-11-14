Охотник на лис, 2014

Только что завоевавшего золотую олимпийскую медаль борца Марка Шульца приглашает в свое поместье мультимиллиардер Джон Дюпон. Он одержим идеей сформировать команду для подготовки к Олимпийским играм 1988 года в Сеуле, и подготовил для этого ультрасовременный тренировочный центр. Шульц хватается за эту возможность, надеясь сосредоточиться на своих тренировках и наконец выйти из нищеты, в которой тогда находились спортсмены олимпийского калибра, такие как он и его брат Дэйв. Дюпон же рассматривает поддержку Шульца как возможность завоевать уважение своих богатых друзей и, что более важно, своей строгой матери.