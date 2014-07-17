Домашнее видео, 2014

За плечами Джея и Энни 10 лет совместной жизни и двое детей. Пламя прежней страсти угасает. Чтобы пробудить его, они решают снять трехчасовой «марафонский» видеофильм с собственными эротическими упражнениями. Но частное нередко становится общественным…
Семейная пара, оставшись на одну ночь без детей, решает повеселиться и записать пикантное видео со своим участием. На следующее утро они обнаруживают, что видео посмотрели не только они...
не пойду-ка я на эту картину в кино, дома гляну
не поверишь, точно такая же мысль буквально один в один посещает меня на 5/6 картин ...то ли я… Читать дальше…