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Sex Tape

Домашнее видео, 2014

2014 / США
6.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

За плечами Джея и Энни 10 лет совместной жизни и двое детей. Пламя прежней страсти угасает. Чтобы пробудить его, они решают снять трехчасовой «марафонский» видеофильм с собственными эротическими упражнениями. Но частное нередко становится общественным…

  • Съемочная группа использовала фальшивое название «Базовая математика» в качестве рабочего для этой картины — было сложно искать локации для съемок проекта с его реальным названием.
  • На роль Энни рассматривались Дженнифер Гарнер, Эми Адамс, Риз Уизерспун, Роуз Бирн и Эмили Блант.
  • Это первый раз, когда Кэмерон Диаз официально играет сцены «с обнаженкой» за 22 года после выхода «Она не ангел» (1992). Часть наиболее сексуально откровенных и непристойных сцен сценария пришлось смягчить во время производства фильма: актриса чувствовала себя слишком застенчивой, чтобы полностью отработать их. Ранее в ее контракте был пункт о запрете наготы, и она сняла его исключительно для этой ленты, так как ранее она работала с режиссером Джейком Кэзданом в фильме «Очень плохая училка» (2011). В нем же появились Джейсон Сигел и Нэт Факсон.
  • Робу Лоу знакома сюжетная коллизия — в 1988 ему в реальности пришлось пережить публичный скандал вокруг скандального видео с его участием.

Семейная пара, оставшись на одну ночь без детей, решает повеселиться и записать пикантное видео со своим участием. На следующее утро они обнаруживают, что видео посмотрели не только они...

6.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 24 июля 2014
Премьера в мире 17 июля 2014
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джейк Кэздан
Джейк Кэздан
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Роб Лоу
Роб Лоу
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Джек Блэк
Джек Блэк
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 16 февраля 2016, 02:25
Icloud этот - опасная вещь, я вот только сейчас задумалась. Мой ноутик все время оповещает меня, что мои файлы загружены в icloud. И хотя я эту… Читать дальше…
Foggy 16 февраля 2016, 02:30

не пойду-ка я на эту картину в кино, дома гляну
не поверишь, точно такая же мысль буквально один в один посещает меня на 5/6 картин ...то ли я… Читать дальше…
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