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Линар
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Линар, 2013

2013 / Россия / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

В московском Научно-исследовательском Центре Кардиохирургии имени Бакулева впервые в России ребенку пересадили искусственное сердце. Мальчик 5-ти лет по имени Линар после операции остался наедине с огромным аппаратом на колесиках. Теперь этот насос качал кровь ребенка. Появился запас времени для того, чтобы дождаться донорского сердца. Линар в одиночестве жил в детском отделении центра, мама к нему приезжала крайне редко из Башкирии.

Трансплантация сердца детям в России запрещена с 1993 года. Линар год ждал донорского сердца в Москве, но ничего не менялось в законодательстве. 350 дней с насосом давали о себе знать — ребенку становилось все хуже и хуже. Нужен был донор. Минздрав выделил деньги на операцию за рубежом. Врачи вынуждены были отправить Линара за новым сердцем в Италию. Самолетом МЧС ребенка доставили в маленький итальянский город. С ним в чужую страну прилетел молодой хирург из России, Марсель Тагаев, который оформил на себя опекунство по ребенку. Они вдвоем провели в итальянской клинике два месяца, ожидая донорский орган. Притираясь и привыкая друг к другу.

Через два месяца в результате автокатастрофы погибает чей-то ребенок. После констатации смерти головного мозга врачи решают пересадить его сердце Линару.

8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 27 февраля 2014
Премьера в мире 24 апреля 2013
Возраст 18+
Режиссер
Настя Тарасова
В ролях
Марсель Такаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Линар 2 постера
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