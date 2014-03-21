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Последний рейс, 2015

2015 / Китай / США
4.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме рассказывается об авиакатастрофе, произошедшей с самолетом Боинг 747, летевшим с небольшого острова в Тихом океане в Сингапур. Старый самолет давно отслужил свое, и это его последний ночной рейс. После того, как самолет взлетает, на борту начинают происходить странные вещи: старушка из числа коренного населения острова внезапно сходит с ума и настаивает на том, чтобы забрать внучку с самолета, а персональная развлекательная система бизнес-класса отключается. В конце концов пассажиры находят одну из бортпроводниц убитой в туалете самолета со странными шрамами на теле. Пока герои начинают искать виновника среди пассажиров, истинный источник опасности приближается к ним все ближе и ближе… 

  • Дата премьеры фильма случайным образом совпала с крушением рейса 370 Malaysia Airlines, вызвавшим огромный резонанс в мировом сообществе. Из-за этого фильм получил лишь ограниченный прокат в кинотеатрах, несмотря на свой эпический размах и формат 3D. Его кассовые сборы составили всего 20 миллионов юаней. 
  • Фильм основан на одноименном романе сингапурской писательницы и актрисы Меган Тэй. Сценарной адаптацией и постановкой фильма занимался дебютант Винсент Чжоу. 
  • Продюсированием фильма частично занимались инвесторы из США. 

Когда Боинг 747 отправляется в свой последний полет, взлетая с небольшого тихоокеанского острова, начинают происходить необычные вещи. У пассажиров начинается паника, а капитан и главный стюард пытаются провести расследование.

4.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 декабря 2014
Премьера в мире 21 марта 2014
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Винсент Чжоу
В ролях
Эд Вествик
Эд Вествик
Жу Жу
Леон Ли
Кэри Каземи
Йохан Хельф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний рейс 14 постеров
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