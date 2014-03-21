Последний рейс, 2015

В фильме рассказывается об авиакатастрофе, произошедшей с самолетом Боинг 747, летевшим с небольшого острова в Тихом океане в Сингапур. Старый самолет давно отслужил свое, и это его последний ночной рейс. После того, как самолет взлетает, на борту начинают происходить странные вещи: старушка из числа коренного населения острова внезапно сходит с ума и настаивает на том, чтобы забрать внучку с самолета, а персональная развлекательная система бизнес-класса отключается. В конце концов пассажиры находят одну из бортпроводниц убитой в туалете самолета со странными шрамами на теле. Пока герои начинают искать виновника среди пассажиров, истинный источник опасности приближается к ним все ближе и ближе…